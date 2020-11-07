На прошлой неделе в 10 эфире паркет шоу "Танцы со звездами" покинула ведущая Оля Фреймут. После вылета она решила отреагировать на слова хейтеров и критику, которой в сети было немало.

Среди всех участников нового сезона Оля Фреймут чаще всего боролась за место в проекте, исполняя танец за жизнь. Хореографические умения звезды критиковали не только судьи-профессионалы, но и зрители. После того как ведущая выбыла из шоу, она все же ответила хейтерам в инстаграм-сторис.

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Она призналась, что на протяжении участия в "Танцах со звездами" не читала комментарии в социальных сетях, ведь "Знает, что о себе думать". Тем не менее, по просьбе друзей, все же решила узнать отношение аудитории к своим выступлениям. Кроме лестных отзывов о том, что Оля Фреймут вдохновляет, в комментариях было много ненависти.

Такое впечатление, что я начала какую-то войну, или выдумала коронавирус, или кого-то убила. Про меня писали, как про какую-то негодницу, а я просто танцевала,

– подчеркнула знаменитость.

Она заметила, что на паркете, как и другие участники, преодолевала свой страх и каждый раз преодолевала себя. К полноценным тренировкам она вернулась сразу после преодоления коронавируса, пренебрегая советами врачей восстанавливаться минимум месяц. Поэтому в танцевальном зале она занималась несмотря на последствия COVID-19-сильные головные боли и мигрени. Оля Фреймут, как и конкуренты, всю себя посвятила проекту, что сказалось нехваткой общения с детьми и любимым.

"Все эти месяцы я танцевала. Я выходила на паркет, преодолевая свой страх. Месяцы тренировок, ежедневно по 5-6 часов в тренировочных залах. Я не видела своих детей, выходные были без мужа... Постоянные головные боли, мигрени, травмы, о которых я не говорила. И здесь столько грязи", – рассказала Оля Фреймут.

Она искренне призналась, что не понимает, почему именно на нее свалилась такая безумная критика и море хейта: "Почему обошлись так со мной? Почему именно в мой адрес летят все эти кошмары? Над этим я сейчас и думаю".

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Напомним, в 7 эфире "Танцев со звездами" Оля Фреймут едва не покинула проект после зажигательного ча-ча-ча. В зоне риска она оказалась с Надеждой Мейхер, однако судьи решили оставить в шоу сразу две пары, отдав ведущей место Олега Винника и Елены Шоптенко, которые отказались от участия из-за коронавируса. Тогда на Фреймут свалилось много критики, однако звезда призналась, что считает себя крутой, ведь за пять дней выучила сложный латиноамериканский танец, что считает личным достижением. Похоже, на этот раз критика зрителей ранила звезду значительно больше.