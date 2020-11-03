Телеведущая Ольга Фреймут покинула проект "Танцы со звездами" после десятого прямого эфира. Знаменитость дала откровенное интервью, в котором рассказала об участии в шоу, реабилитации перед поклонниками, а также отметила, что в жизни она не является такой строгой, как на экране.

Ольга пообщалась с журналистами издания "Караван историй". Она поделилась личным и призналась, на "Танцах со звездами" хотела, чтобы зрители увидели ее настоящую.

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Фреймут поделилась, что когда она с кем-то знакомится, то ей говорят, что в жизни она не такая суровая и холодная, как на экране. В танцах невозможно быть тем человеком, которым ты не являешься на самом деле, нельзя притворяться. Телеведущая отметила, что она хочет, чтобы зрители увидели ее настоящей, такой, какой ее знают муж и дети. И совершенно неважно, что ее хореографические данные скромны.

Я давно не была в кадре. За это время стала многодетной мамой, основала издательство, пробовала себя в телевизионных шоу, которые, к сожалению, не совсем понравились моим поклонникам,

– поделилась Ольга.

Для Ольги Фреймут участие в "Танцах со звездами", – это возможность по-новому открыться перед поклонниками. Звезда отметила, она понимает, что невозможно нравиться всем и она совсем не стремится к этому. Если в ее сторону раздается конструктивная критика, то ведущая готова работать над собой еще больше. Фреймут призналась, если после длительных и упорных репетиций она выйдет на паркет, а зритель не почувствует и не поймет танца, она расстроится.