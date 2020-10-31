Оля Фреймут не принадлежит к тем звездам, которые завязывают крепкую дружбу с коллегами из шоу-бизнеса. Однако ведущая искренне призналась, что во времена бешеной популярности знаменитых товарищей имела значительно больше. Сейчас у нее всего четверо друзей.

На днях старшая 14-летняя дочь участницы "Танцев со звездами" опубликовала эмоциональное сообщение на личной странице в инстаграме, в котором высказалась о дружбе и новых взглядах на жизнь. Злата Митчелл призналась, что в этом году лето для нее было полно новых знакомств и громких вечеринок, однако сейчас девочка убеждена, что друзья не стоят ее энергии. Она подчеркнула, что все силы и время стоит инвестировать в себя и в собственное развитие, обучение, а не на "плохие компании".

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"Вы, друзья, не стоете моего внимания и энергии. Наибольший урок, который мне дала жизнь – ты единственное, что у тебя есть", – написала Злата Митчелл.

Остаться в стороне такого откровенного сообщения дочери не могла звездная мама Оля Фреймут. Она отметила, что в свои 14 лет девочка имеет сильную жизненную позицию, которой люди часто не обладают даже в зрелом возрасте. Ведущая подчеркнула, что трудно не быть частью толпы, однако несколько лет назад она также выбрала этот путь – жить для себя.

У меня были разные периоды в жизни: друзей было много в моменты пика популярности. А когда я выбрала "жизнь для себя", по собственному усмотрению быть счастливой, – исчезли. В этом и есть ценность дружбы – быть рядом до конца,

– призналась Оля Фреймут.

Она рассказала, что сейчас в ее жизни максимум четверо друзей, отношения с которыми проверены годами. Поэтому знаменитая мама посоветовала дочери не отказываться от друзей категорически, но присматриваться к тем, кто рядом.

"Людям безопаснее "быть в компании", потому что тогда можно особо не отшлифовывать себя. А быть одинокой, уметь пить кофе за столиком в кафе без посторонних, принимать решения, которые будут принадлежать только тебе – это большое умение сильных людей", – написала звезда.