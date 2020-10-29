Известная украинская телеведущая Ольга Фреймут в недавнем интервью поделилась личными изменениями, которые она пережила после "Танцев со звездами", и о том, как она избавляется от идеального образа.

Недавно украинская ведущая Ольга Фреймут дала откровенное интервью программе "Жизнь великих людей". Именно в нем она рассказала об изменениях, которые ей пришлось пережить благодаря участию в шоу "Танцы со звездами".

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Телеведущая призналась, что проект очень ее изменил. Ольга Фреймут призналась, что наконец научилась быть неидеальной. А в пример привела, что дает интервью в правый профиль, который менее красивый, чем ее левый.

Вот я даже с вами разговариваю и даю интервью в правый профиль. Я никогда в жизни этого не делала, потому что у меня асимметричное лицо и этот левый профиль красивее, чем правый. Но я с вами разговариваю и мне уже более или менее безразлично. Представляете, что танцы делают с человеком?

– рассказала Ольга Фреймут.

Знаменитость рассказала, что уже привыкла к тому, что ее воспринимают слишком холодной. Но Ольга признается, что изо всех сил пытается развенчать этот образ "снежной королевы". В частности, для этого она проходит курсы с психогенетиком.

"Я прохожу сеансы с психогенетиком, чтобы понять, на каком уровне произошел этот надрыв и я превратилась в снежную королеву. Ибо синдром "снежной королевы" он в жизни и помогает, так как для карьеры это очень хорошо, но и мешает", – добавила Ольга Фреймут.

Но звездная мама стала уже намного мягче в характере. Все потому, что она воспитывает троих детей и имеет любящего мужа – Владимира Локотко. Ольга отмечает, что точно заслужила такого мужа.

Это такое выжданное чувство, выдержанное. У него есть проблемы, он мало там транслирует свои чувства ко мне какими-то словами, то есть он не сядет и не напишет мне сонет Шекспира, но он всегда рядом. Я могу посмотреть в магазине на какую-то вещь: "Ох, это так дорого", но коснулась пальто – вечером мне уже то пальто привезли домой,

– рассказала Ольга о Владимире.

А также звезда рассказала о бывшем возлюбленном британце Ниле Митчелле. Ольга отметила, что он часто просматривает ее интервью, переводит их, а потом звонит с различными вопросами и говорит, что она говорит о нем неправильно. Впрочем, сейчас Фреймут хочет запустить собственную Школу этикета и марафоны в соцсетях.

Смотреть интервью Ольги Фреймут программе "ЖЗЛ":