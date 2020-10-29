Відома українська телеведуча Ольга Фреймут в нещодавньому інтерв'ю поділилась особистими змінами, які вона пережила після "Танців з зірками" та про те, як вона позбувається ідеального образу.

Нещодавно українська ведуча Ольга Фреймут дала відверте інтерв'ю програмі "Життя великих людей". Саме в ньому вона розповіла про зміни, яких їй довелось зазнати завдяки участі в шоу "Танці з зірками".

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Телеведуча зізналась, що проєкт дуже її змінив. Ольга Фреймут зізналась, що нарешті навчилась бути неідеальною. А в приклад навела те, що дає інтерв'ю в правий профіль, який менш красивий ніж її лівий.

От я навіть з вами розмовляю і даю інтерв’ю в правий профіль. Я ніколи в житті цього не робила, тому що в мене асиметричне обличчя і цей лівий профіль красивіший ніж правий. Але я з вами розмовляю і мені вже більш менш байдуже. Уявляєте, що танці роблять з людиною?

– розповіла Ольга Фреймут.

Знаменитість розказала, що вже звикла до того, що її сприймають надто холодною. Але Ольга зізнається, що з усіх сил намагається розвінчати цей образ "снігової королеви". Зокрема, для цього вона проходить курси з психогенетиком.

"Я проходжу сеанси з психогенетиком, щоб зрозуміти на якому рівні стався оцей надрив і я перетворилася в снігову королеву. Бо цей синдром "снігової королеви" він в житті і допомагає, тому що для кар’єри це дуже добре, але і заважає", – додала Ольга Фреймут.

Але зіркова матуся й стала вже набагато м'якшою в характері. Все через те, що вона виховує трьох дітей та має люблячого чоловіка – Володимира Локотка. Ольга зазначає, що точно заслужила собі такого чоловіка.

Це таке вичекане почуття, витримане. В нього є проблеми, він мало там транслює свої почуття до мене якимись словами, тобто він не сяде і не напише мені сонет Шекспіра, але він завжди поруч. Я можу подивитись в магазині на якусь річ: "Ох, це так дорого", але торкнулася пальта – ввечері мені вже то пальто привезли додому,

– розповіла Ольга про Володимира.

А також зірка розповіла про колишнього коханого британця Ніла Мітчелла. Ольга зазначила, що він часто переглядає її інтерв'ю, перекладає їх, а потім телефонує з різними запитаннями і каже, що вона говорить про нього неправильно. Втім, зараз Фреймут хоче запустити власну Школу етикету та марафони в соцмережах.

Дивитися інтерв'ю Ольги Фреймут програмі "ЖВЛ":