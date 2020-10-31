Оля Фреймут не належить до тих зірок, які зав'язують міцну дружбу з колегами з шоу-бізнесу. Проте ведуча щиро зізналась, що в часи шаленої популярності знаменитих товаришів мала значно більше. Зараз у неї всього четверо друзів.

Днями старша 14-річна донька учасниці "Танців з зірками" опублікувала емоційний допис на особистій сторінці в інстаграмі, у якому висловилась про дружбу та нові погляди на життя. Злата Мітчелл зізналась, що цьогоріч літо для неї було сповнене новими знайомствами і гучними вечірками, проте зараз дівчинка переконана, що друзі не варті її енергії. Вона наголосила, що всі сили і час варто інвестувати в себе й у власний розвиток, навчання, а не на "погані компанії".

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"Ви, друзі, не варті моєї уваги і енергії. Найбільший урок, який мені дало життя – ти єдине, що у тебе є", – написала Злата Мітчелл.

Залишитись осторонь такого відвертого допису доньки не могла зіркова мама Оля Фреймут. Вона наголосила, що у свої 14 років дівчинка має сильну життєву позицію, якою люди часто не володіють навіть у зрілому віці. Ведуча підкреслила, що важко не бути частиною натовпу, проте кілька років тому вона також обрала цей шлях – жити для себе.

У мене були різні періоди в житті: друзів було багато в моменти піку популярності. А коли я обрала "життя для себе", на власний розсуд бути щасливою, – зникли. У цьому і є цінність дружби – бути поруч до кінця,

– зізналась Оля Фреймут.

Вона розповіла, що зараз у її житті максимум четверо друзів, стосунки з якими перевірені роками. Тому знаменита матуся порадила доньці не відмовлятися від друзів категорично, але пильніше придивлятися до тих, хто поруч.

"Людям безпечніше "бути в компанії", бо тоді можна особливо не відшліфовувати себе. А бути одинокою, вміти пити каву за столиком у кав'ярні без сторонніх, приймати рішення, які належатимуть тільки тобі – це велике вміння сильних людей", – написала зірка.