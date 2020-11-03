Телеведуча Ольга Фреймут покинула проєкт "Танці з зірками" після десятого прямого ефіру. Знаменитість дала відверте інтерв'ю, у якому розповіла про участь в шоу, реабілітацію перед прихильниками, а також зауважила, що в житті вона не є такою суворою, як на екрані.

Ольга поспілкувалася з журналістами видання "Караван историй". Вона поділилася особистим і зізналася, на "Танцях з зірками" хотіла, щоб глядачі побачили її справжню.

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Фреймут поділилася, що коли вона з кимось знайомиться, то їй кажуть, що в житті вона не така сувора і холодна, як на екрані. В танцях неможливо бути тою людиною, якою ти не є насправді, не можна прикидатися. Телеведуча наголосила, що вона хоче, щоб глядачі побачили її справжньою, такою, якою її знають чоловік і діти. І зовсім неважливо, що її хореографічні дані скромні.

Я давно не була в кадрі. За цей час стала багатодітною мамою, заснувала видавництво, пробувала себе в телевізійних шоу, які, на жаль, не зовсім сподобалися моїм прихильникам,

– поділилася Ольга.

Для Ольги Фреймут участь в "Танцях з зірками", – це можливість по-новому відкритися перед шанувальниками. Зірка зазначила, вона розуміє, що неможливо подобатися всім і вона зовсім не прагне цього. Якщо у її сторону лунає конструктивна критика, то ведуча готова працювати над собою ще більше. Фреймут зізналася, якщо після тривалих і наполегливих репетицій вона вийде на паркет, а глядач не відчує та не зрозуміє танцю, вона засмутиться.