Ведуча та ексучасниця шоу "Танці з зірками" Оля Фреймут рідко ділиться подробицями подружнього життя з чоловіком-продюсером Володимиром Локотком. Проте один з сімейних конфліктів вона вирішила зробити публічним та розповіла, як вдалось уникнути гучної сварки з коханим.

У квітні 2017 року Оля Фреймут одружилась з продюсером "Нового каналу" Володимиром Локотком, від якого на той час була вагітна донькою Євдокією. Вона не приховує, що з чоловіком у них неідеальні стосунки, адже в пари, як і в усіх союзах, виникають непорозуміння. В інстаграм-профілі ведуча поділилась особистою історією та на власному прикладі показала, як можна уникнути сімейного конфлікту.

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Так, Олі Фреймут не сподобалась реакція чоловіка на розповідь, тому вона заявила коханому: "Володю, міг би й обуритися". Продюсера розлютило те, що дружина намагається його повчати. "Справді, Олю? Мені скоро 44 роки, а ти вчиш мене, як реагувати, як себе поводити", – випалив чоловік.

Відчувши конфліктну атмосферу, зірка поспішила змінити тему й вправно викрутилась з ситуації. "Сорок чотири... навіть не віриться. До речі, ти вже придумав, як відсвяткуємо твій день народження?" – відповіла Оля Фреймут, уникнувши сварки. Такий мудрий хід дружини Володимиру Локотку сподобався і, за словами зірки, він знову став затишним.

Конфліктувати можна з добром. І зі стилем. Не заради зіпсованого настрою, а заради результату,

– зазначила зірка в дописі.

Нагадаємо, раніше Оля Фреймут розповідала, чого їй не вистачає у шлюбі з продюсером. Тоді ведуча зізналась, що коханий не романтик, тому під час перших побачень букетами і компліментами, які так любить кожна жінка, не засипав.