38-річна ведуча Оля Фреймут одружена з генеральним продюсером "Нового каналу" Володимиром Локотко, з яким виховує двох спільних дітей. Попри те, що зірка не надто охоче коментує стосунки з коханим, вона все ж розкрила деталі шлюбу, які її не влаштовують.

Відверто прокоментувати шлюб з продюсером Володимиром Локотко Оля Фреймут вирішила на особистій сторінці у фейсбуці. Учасниця шоу "Танці з зірками" зізналась, що її коханий не романтик. На початку стосунків вона хотіла отримувати від чоловіка багато квіти та щодня чути компліменти, однак він подібних зворушливих вчинків не робив.

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Лише згодом ведуча почала помічати, що чоловік турбується про неї та проявляє свою любов по-іншому. Тепер романтику вона бачить у простих буденних речах.

Я колись дуже ображалась, що Володимир не робить багато компліментів. Усі ж ми чекаємо постійного захоплення, оберемків квітів. Але потім починаєш цінувати інші речі: коли він турбується, чи ти не захворіла, коли подає горнятко кави, робить усе, щоб ти не хвилювалась,

– поділилась Оля Фреймут.

Зірка наголосила, що партнерам важливо приймати одне одного справжніми. Так, вона радить жінкам частіше дивитися на світ очима чоловіка і просити того ж в обмін.

Фото Олі Фреймут з чоловіком

Допис ведуча доповнила милим фото з коханим. Перед камерою вона позувала в білій напівпрозорій блузі та ніжній спідниці м'ятного кольору. Традиційно перед камерою вона постала з укладкою та вишуканим макіяжем з акцентом на очі.

Володимир Локотко фотографувався у світло-блакитній сорочці з книжкою у руках. На зворушливому кадрі Оля Фреймут обійняла чоловіка. Ця світлина лише доводить гармонію між подружжям та злагоду в їхній сім'ї.