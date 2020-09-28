38-летняя ведущая Оля Фреймут замужем за генеральным продюсером "Нового канала" Владимиром Локотко, с которым воспитывает двух общих детей. Несмотря на то, что звезда не слишком охотно комментирует отношения с любимым, она все же раскрыла детали брака, которые ее не устраивают.

Откровенно прокомментировать брак с продюсером Владимиром Локотко Оля Фреймут решила на личной странице в фейсбуке. Участница шоу "Танцы со звездами" призналась, что ее любимый не романтик. В начале отношений она хотела получать от мужчины много цветов и ежедневно слышать комплименты, однако он подобных трогательных поступков не делал.

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Лишь впоследствии ведущая стала замечать, что мужчина беспокоится о ней и проявляет свою любовь по-другому. Теперь романтику она видит в простых обыденных вещах.

Я когда-то очень обижалась, что Владимир не делает много комплиментов. Все мы ждем постоянного восхищения, охапок цветов. Но потом начинаешь ценить другие вещи: когда он беспокоится, не заболела ли ты, когда подает чашку кофе, делает все, чтобы ты не волновалась,

– поделилась Оля Фреймут.

Звезда отметила, что партнерам важно принимать друг друга настоящими. Так, она советует женщинам чаще смотреть на мир глазами мужчины и просить того же взамен.

Фото Оли Фреймут с мужем

Сообщение ведущая дополнила милым фото с любимым. Перед камерой она позировала в белой полупрозрачной блузке и нежной юбке мятного цвета. Традиционно перед камерой она появилась с укладкой и изысканным макияжем с акцентом на глаза.

Владимир Локотко фотографировался в светло-голубой рубашке с книгой в руках. На трогательном кадре Оля Фреймут обняла мужа. Эта фотография лишь доказывает гармонию между супругами и согласие в их семье.