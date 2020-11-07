Ведущая и экс-участница шоу "Танцы со звездами" Оля Фреймут редко делится подробностями супружеской жизни с мужем-продюсером Владимиром Локотко. Однако один из семейных конфликтов она решила сделать публичным и рассказала, как удалось избежать шумной ссоры с любимым.

В апреле 2017 года Оля Фреймут вышла замуж за продюсера "Нового канала" Владимира Локотко, от которого в то время была беременна дочерью Евдокией. Она не скрывает, что с мужем у них неидеальные отношения, ведь у пары, как и во всех союзах, возникают недоразумения. В инстаграм-профиле ведущая поделилась личной историей и на собственном примере показала, как можно избежать семейного конфликта.

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Так, Оли Фреймут не понравилась реакция мужа на рассказ, поэтому она заявила любимому: "Володя, мог бы и возмутиться". Продюсера разозлило то, что жена пытается его поучать. "В самом деле, Оля? Мне скоро 44 года, а ты учишь меня, как реагировать, как себя вести", – выпалил мужчина.

Почувствовав конфликтную атмосферу, звезда поспешила сменить тему и ловко выкрутилась из ситуации. "Сорок четыре... даже не верится. Кстати, ты уже придумал, как отпразднуем твой день рождения?"– ответила Оля Фреймут, избежав ссоры. Такой мудрый ход жены Владимиру Локотку понравился и, по словам звезды, он снова стал уютным.

Конфликтовать можно с добром. И со стилем. Не ради испорченного настроения, а ради результата,

– отметила звезда в заметке.

Напомним, ранее Оля Фреймут рассказывала, чего ей не хватает в браке с продюсером. Тогда ведущая призналась, что любимый не романтик, поэтому во время первых свиданий букетами и комплиментами, которые так любит каждая женщина, не засыпал.