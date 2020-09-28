Українська актриса Ольга Сумська взяла участь у світському заході, спрямованому проти ейджизму. Знаменитість зізналась, чи вік впливає на кар'єру жінок у шоу-бізнесі та чи бували в неї випадки сексуальних домагань на зйомках.

Про це вона відверто розповіла у програмі "Світське життя", передає ТСН. Ольга Сумська зазначила, що після 40 років жінки можуть стикатись з проблемами ейджизму та навіть втрачати роботу на телебаченні. Однак у Голлівуді зрілий вік – не вирок, а навпаки – змога досягнути нових вершин.

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"Я спілкувалась з тими чи іншими відомими продюсерами щодо моїх ініціатив, сценарій, скажімо, пропонувала. І тут така фраза: "Олю, а вік?" Та в 40 років, 50, 60 зірки світового рівня, та ж Меріл Стріп, Гелен Міррен і Катрін Денев тільки доводять, що вони найсексуальніші у світі і можуть такі ролі зіграти, що молодим треба наздоганяти цих актрис. Тому жоден вік – не перешкода", – зазначила Ольга Сумська.

Окрім цього, не оминула актриса питання про сексуальні домагання в шоу-бізнесі. Ця тема гостро постала у Голлівуді, адже ледь не щомісяця за кордоном з'являються резонансні секс-скандали. Ольга Сумська зазначила, що натяки на інтимні стосунки були від режисерів та акторів, однак вони ніколи не виходили за рамки розмов.

Був флірт, звісно. Але я нормальна, розумна жінка. Я розумію, як можна викрутитися, як можна вийти з цієї ситуації достойно. Тому що жінка сама визначає, перетнути ту межу і залишитися гідною та поважати себе чи потім шкодувати про це, – заявила Ольга Сумська.

Водночас акторка наголосила, що всі ролі в кіно і театрі отримала виключно завдяки своєму таланту.

"Хтось, можливо, завдяки підтримці покровителей досягав вершин і в шоу-бізнесі, і в акторстві. Мені пощастило зіграти всі мої ролі завдяки лише моїм акторським здібностям", – додала вона.

Що відомо про акторську кар'єру Ольги Сумської

Ольга Сумська добре відома українським кіноманам. Все тому, що зірка активно розвиває свою кінокар'єру та за роки роботи знялась у десятках успішних проєктів.

Та першу славу Ользі Сумській принесла культова стрічка 90-их – "Роксолана". Мабуть, всі переглянули цю класику вітчизняного кіно. Інші ролі Ольги Сумської мали також чималий успіх. Зокрема, знамениту актрису можна побачити у фільмах і серіалах:

"Вечори на хуторі біля Диканьки"

"Нероби"

"За двома зайцями"

"Право на любов"

"Зоряні канікули"

"Дивне Різдво"

"Театр приречених"

"Тримай мене міцніше"

"Куплю друга"

"Повернення мушкетерів, або Скарби кардинала Мазаріні"

"Віра. Надія. Любов"

"Єфросинія"

"Іван Сила"

"Тіні незабутих предків"

"1+1 удома"

"Останній Москаль"

"Копи на роботі"

"Я, ти, він, вона"

"Дві матері"

"Кріпосна"

"З мене досить" та ін.

Нещодавно Ольга Сумська зізналась, що отримала роль і в польському серіалі "Блондинка". Однак актрисі довелось скасувати поїздку через пандемію коронавірусу.

"Цього року, на жаль, не змогла поїхати на зйомки чергового сезону серіалу "Блондинка" з причини карантину. І квитки вже на літак мені купили, чекали у Супрашлі і Варшаві, але ніяк не змогли домовитись з польською поліцією, яка, до речі, дуже сувора: одразу з літака на карантин і двічі на день приходить перевіряти, чи в номері людина. Якщо порушив – позбавлення на 5 років в‘їзду до країни!" – поділилась Ольга Сумська.