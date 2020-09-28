Ольга Сумська зізналась, чи стикалась із сексуальними домаганнями на зйомках
Українська актриса Ольга Сумська взяла участь у світському заході, спрямованому проти ейджизму. Знаменитість зізналась, чи вік впливає на кар'єру жінок у шоу-бізнесі та чи бували в неї випадки сексуальних домагань на зйомках.
Про це вона відверто розповіла у програмі "Світське життя", передає ТСН. Ольга Сумська зазначила, що після 40 років жінки можуть стикатись з проблемами ейджизму та навіть втрачати роботу на телебаченні. Однак у Голлівуді зрілий вік – не вирок, а навпаки – змога досягнути нових вершин.
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"Я спілкувалась з тими чи іншими відомими продюсерами щодо моїх ініціатив, сценарій, скажімо, пропонувала. І тут така фраза: "Олю, а вік?" Та в 40 років, 50, 60 зірки світового рівня, та ж Меріл Стріп, Гелен Міррен і Катрін Денев тільки доводять, що вони найсексуальніші у світі і можуть такі ролі зіграти, що молодим треба наздоганяти цих актрис. Тому жоден вік – не перешкода", – зазначила Ольга Сумська.
Окрім цього, не оминула актриса питання про сексуальні домагання в шоу-бізнесі. Ця тема гостро постала у Голлівуді, адже ледь не щомісяця за кордоном з'являються резонансні секс-скандали. Ольга Сумська зазначила, що натяки на інтимні стосунки були від режисерів та акторів, однак вони ніколи не виходили за рамки розмов.
Був флірт, звісно. Але я нормальна, розумна жінка. Я розумію, як можна викрутитися, як можна вийти з цієї ситуації достойно. Тому що жінка сама визначає, перетнути ту межу і залишитися гідною та поважати себе чи потім шкодувати про це, – заявила Ольга Сумська.
Водночас акторка наголосила, що всі ролі в кіно і театрі отримала виключно завдяки своєму таланту.
"Хтось, можливо, завдяки підтримці покровителей досягав вершин і в шоу-бізнесі, і в акторстві. Мені пощастило зіграти всі мої ролі завдяки лише моїм акторським здібностям", – додала вона.
Що відомо про акторську кар'єру Ольги Сумської
Ольга Сумська добре відома українським кіноманам. Все тому, що зірка активно розвиває свою кінокар'єру та за роки роботи знялась у десятках успішних проєктів.
Та першу славу Ользі Сумській принесла культова стрічка 90-их – "Роксолана". Мабуть, всі переглянули цю класику вітчизняного кіно. Інші ролі Ольги Сумської мали також чималий успіх. Зокрема, знамениту актрису можна побачити у фільмах і серіалах:
- "Вечори на хуторі біля Диканьки"
- "Нероби"
- "За двома зайцями"
- "Право на любов"
- "Зоряні канікули"
- "Дивне Різдво"
- "Театр приречених"
- "Тримай мене міцніше"
- "Куплю друга"
- "Повернення мушкетерів, або Скарби кардинала Мазаріні"
- "Віра. Надія. Любов"
- "Єфросинія"
- "Іван Сила"
- "Тіні незабутих предків"
- "1+1 удома"
- "Останній Москаль"
- "Копи на роботі"
- "Я, ти, він, вона"
- "Дві матері"
- "Кріпосна"
- "З мене досить" та ін.
Нещодавно Ольга Сумська зізналась, що отримала роль і в польському серіалі "Блондинка". Однак актрисі довелось скасувати поїздку через пандемію коронавірусу.
"Цього року, на жаль, не змогла поїхати на зйомки чергового сезону серіалу "Блондинка" з причини карантину. І квитки вже на літак мені купили, чекали у Супрашлі і Варшаві, але ніяк не змогли домовитись з польською поліцією, яка, до речі, дуже сувора: одразу з літака на карантин і двічі на день приходить перевіряти, чи в номері людина. Якщо порушив – позбавлення на 5 років в‘їзду до країни!" – поділилась Ольга Сумська.