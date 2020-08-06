У Польщі запланували зйомки продовження популярного серіалу "Блондинка". Серед запрошених зірок стрічки – Ольга Сумська. Однак актриса так і не змогла поїхати на заплановані зйомки.

Про це Ольга Сумська розповіла прихильникам в інстаграмі. Актриса зізналась, що мала заплановану поїздку до Варшави, однак її довелось скасувати. Причиною стали правила карантину, згідно з якими, Ольга Сумська мала б не покидати готельний номер упродовж 2 тижнів.

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"Цього року, на жаль, не змогла поїхати на зйомки чергового сезону серіалу "Блондинка" з причини карантину. І квитки вже на літак мені купили, чекали у Супрашлі і Варшаві, але ніяк не змогли домовитись з польською поліцією, яка, до речі, дуже сувора: одразу з літака на карантин і двічі на день приходить перевіряти, чи в номері людина. Якщо порушив – позбавлення на 5 років в‘їзду до країни!" – поділилась Ольга Сумська.

У мережі акторка поділилась кадрами з серіалу "Блондинка". На фото Ольга Сумська постала із рудою перукою. У стрічці українка зіграла Оксану, а її парнером і екранним чоловіком став польський колега Анджей Грабовський.



Ольга Сумська у польському серіалі / Фото Instagram / @olgasumska



Ольга Сумська / Фото Instagram / @olgasumska



Ольга Сумська з рудим волоссям / Фото Instagram / @olgasumska

Що відомо про серіал "Блондинка"

У центрі серіалу – історія 25-річної дівчини Сільвії Кубус, яка влаштовується на роботу ветеринаром. Та на білявку чекає багато випробувань та зустрічей з людьми, які геть не такі щирі, як вона. Водночас Ольга Сумська зіграла у серіалі роль музикознавиці Оксани, яка приїжджає до Польщі, щоб знайти роботу. Наразі вийшло 5 сезонів стрічки "Блондинка".

"Коли вперше потрапила на знімальний майданчик серіалу "Блондинка", думала, це на кілька днів, а вийшло так, що 5-ий сезон поспіль моя рудоволоса заробітчанка Оксана продовжує хазяйнувати в домі колоритного Марцеля, якого грає один з найвідоміших польських акторів Анджей Грабовський. Вже і заміж за нього мене тут видали. Граю роль польською мовою, бо вона мені не чужа, адже мої прабабусі Барбара і Хелена (по маминій лінії) жили колись у Варшаві", – розповідала раніше Ольга Сумська.