В Польше запланировали съемки продолжения популярного сериала "Блондинка". Среди приглашенных звезд ленты – Ольга Сумская. Однако актриса так и не смогла поехать на запланированные съемки.

Об этом Ольга Сумская рассказала поклонникам в инстаграме. Актриса призналась, что у нее была запланирована поездка в Варшаву, однако ее пришлось отменить. Причиной стали правила карантина, согласно которым Ольга Сумская должна была бы не покидать гостиничный номер в течение 2 недель.

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"В этом году, к сожалению, не смогла поехать на съемки очередного сезона сериала "Блондинка" по причине карантина. И билеты уже на самолет мне купили, ждали в Супрашли и Варшаве, но никак не смогли договориться с польской полицией, которая, кстати, очень строгая: сразу с самолета на карантин и дважды в день приходит проверять, в номере ли человек. Если нарушил – лишение на 5 лет въезда в страну!" – поделилась Ольга Сумская.

В сети актриса поделилась кадрами из сериала "Блондинка". На фото Ольга Сумская предстала в рыжем парике. В ленте украинка сыграла Оксану, а ее партнером и экранным мужем стал польский коллега Анджей Грабовский.



Ольга Сумская в польском сериале / Фото Instagram / @olgasumska



Ольга Сумская / Фото Instagram / @olgasumska



Ольга Сумская с рыжими волосами / Фото Instagram / @olgasumska

Что известно о сериале "Блондинка"

В центре сериала – история 25-летней девушки Сильвии Кубус, которая устраивается на работу ветеринаром. И блондинку ждет много испытаний и встреч с людьми, которые совсем не такие искренние, как она. В то же время Ольга Сумская сыграла в сериале роль музыковеда Оксаны, которая приезжает в Польшу, чтобы найти работу. Сейчас вышло 5 сезонов ленты "Блондинка".

"Когда впервые попала на съемочную площадку сериала "Блондинка", думала, это на несколько дней, а получилось так, что 5-й сезон подряд моя рыжеволосая работница Оксана продолжает хозяйничать в доме колоритного Марцеля, которого играет один из самых известных польских актеров Анджей Грабовский. Уже и замуж за него меня здесь выдали. Играю роль на польском языке, потому что он мне не чужой, ведь мои прабабушки Барбара и Хелена (по маминой линии) жили когда-то в Варшаве", – рассказывала ранее Ольга Сумская.