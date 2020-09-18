Українська акторка Ольга Сумська поповнила свою фільмографію ще однією роллю. Вона знялась у серіалі "Сага", прем'єра якого запланована на 5 жовтня.

Ольга Сумська у серіалі "Сага"

Ефектними кадрами Ольга Сумська поділилась з прихильниками в інстаграмі. На фото актриса постала із коротким хвилястим волоссям. Окрім цього, автори серіалу "Сага" підібрали для героїні Ольги Сумської яскраві ретросукні, тому знаменита українка виглядала дуже ефектно в кадрі.

Дивіться також Не минуло й місяця після пологів: Alyosha презентувала саундтрек до серіалу "Сага"

Ольга Сумська знялась у серіалі "Сага" / Фото Instagram / @olgasumska

Що відомо про серіал "Сага"

У центрі подій серіалу "Сага" – життя української родини Козаків. Фільм охопить період з 1914 до 2014 років, відтак глядачі побачать, як історія повторюється, а політичні події впливають на головних героїв. Водночас персонажі серіалу переживатимуть зради, біль, силу, любов до своєї сім'ї і дітей, тому сюжет зможе підкорити глядачів з першої серії.

Головні ролі у серіалі "Сага" зіграли актори:

Ада Роговцева

Ольга Сумська

Наталка Денисенко

Ігор Пазич

Яків Кучеревський

Григорій Бакланов

Прем'єра серіалу "Сага" запланована на 5 жовтня 2020 року.