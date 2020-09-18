Украинская актриса Ольга Сумская пополнила свою фильмографию еще одной ролью. Она снялась в сериале "Сага", премьера которого запланирована на 5 октября.

Ольга Сумская в сериале "Сага"

Эффектными кадрами Ольга Сумская поделилась с поклонниками в инстаграме. На фото актриса появилась с короткими волнистыми волосами. Кроме этого, авторы сериала "Сага" подобрали для героини Ольги Сумской яркие ретро платья, поэтому знаменитая украинка выглядела очень эффектно в кадре.

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Ольга Сумская снялась в сериале "Сага" / Фото Instagram / @olgasumska

Что известно о сериале "Сага"

В центре событий сериала "Сага" – жизнь украинской семьи Казаков. Фильм охватит период с 1914 по 2014 год, поэтому зрители увидят, как история повторяется, а политические события влияют на главных героев. В то же время персонажи сериала будут переживать измены, боль, силу, любовь к семье и детям, поэтому сюжет сможет покорить зрителей с первой серии.

Главные роли в сериале "Сага" сыграли актеры:

Ада Роговцева

Ольга Сумская

Наталья Денисенко

Игорь Пазич

Яков Кучеревский

Григорий Бакланов

Премьера сериала "Сага" запланирована на 5 октября 2020 года.