Украинская актриса Ольга Сумская приняла участие в светском мероприятии, направленном против эйджизма. Знаменитость призналась, влияет ли возраст на карьеру женщин в шоу-бизнесе и бывали ли у нее случаи сексуальных домогательств на съемках.

Об этом она откровенно рассказала в программе "Светская жизнь", сообщает ТСН. Ольга Сумская отметила, что после 40 лет женщины могут сталкиваться с проблемами эйджизма и даже терять работу на телевидении. Однако в Голливуде зрелый возраст – не приговор, а наоборот – возможность достичь новых вершин.

Смотрите также Ольга Сумская снялась в сериале "Сага": эффектные фото актрисы

"Я общалась с теми или иными известными продюсерами относительно моих инициатив, сценарий, скажем, предлагала. И тут такая фраза: "Оля, а возраст?" Но в 40 лет, 50, 60 звезды мирового уровня, та же Мерил Стрип, Хелен Миррен и Катрин Денев только доказывают, что они самые сексуальные в мире и могут такие роли сыграть, что молодым надо догонять этих актрис. Поэтому ни один возраст – не помеха", – отметила Ольга Сумская.

Кроме этого, не обошла актриса вопрос о сексуальных домогательствах в шоу-бизнесе. Эта тема остро встала в Голливуде, ведь едва ли не ежемесячно за рубежом появляются резонансные секс-скандалы. Ольга Сумская отметила, что намеки на интимные отношения были от режиссеров и актеров, однако они никогда не выходили за рамки разговоров.

Был флирт, конечно. Но я нормальная, умная женщина. Я понимаю, как можно выкрутиться, как можно выйти из этой ситуации достойно. Потому что женщина сама определяет, пересечь ту границу и остаться достойной и уважать себя или потом жалеть об этом, – заявила Ольга Сумская.

В то же время актриса подчеркнула, что все роли в кино и театре получила исключительно благодаря своему таланту.

"Кто-то, возможно, благодаря поддержке покровителей достигал вершин и в шоу-бизнесе, и в актерстве. Мне посчастливилось сыграть все мои роли благодаря только моим актерским способностям", – добавила она.

Что известно об актерской карьере Ольги Сумской

Ольга Сумская хорошо известна украинским киноманам. Все потому, что звезда активно развивает свою кинокарьеру и за годы работы снялась в десятках успешных проектов.

И первую славу Ольге Сумской принесла культовая лента девяностых – "Роксолана". Пожалуй, все пересмотрели эту классику отечественного кино. Другие роли Ольги Сумской имели также большой успех. В частности, знаменитую актрису можно увидеть в фильмах и сериалах:

"Вечера на хуторе близ Диканьки"

"Бездельники"

"За двумя зайцами"

"Право на любовь"

"Звездные каникулы"

"Странное Рождество"

"Театр обреченных"

"Держи меня крепче"

"Куплю друга"

"Возвращение мушкетеров, или Сокровища кардинала Мазарини"

"Вера. Надежда. Любовь"

"Ефросинья"

"Иван Сила"

"Тени незабытых предков"

"1+1 дома"

"Последний Москаль"

"Копы в работе"

"Я, ты, он, она"

"Две матери"

"Крепостная"

"С меня хватит" и др.

Недавно Ольга Сумская призналась, что получила роль и в польском сериале "Блондинка". Однако актрисе пришлось отменить поездку из-за пандемии коронавируса.

"В этом году, к сожалению, не смогла поехать на съемки очередного сезона сериала "Блондинка" по причине карантина. И билеты уже на самолет мне купили, ждали в Супрашли и Варшаве, но никак не смогли договориться с польской полицией, которая, кстати, очень строгая: сразу с самолета на карантин и дважды в день приходит проверять, в номере ли человек. Если нарушил – лишение на 5 лет въезда в страну!" – поделилась Ольга Сумская.