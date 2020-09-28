Ольга Сумская призналась, сталкивалась ли с сексуальными домогательствами на съемках
Украинская актриса Ольга Сумская приняла участие в светском мероприятии, направленном против эйджизма. Знаменитость призналась, влияет ли возраст на карьеру женщин в шоу-бизнесе и бывали ли у нее случаи сексуальных домогательств на съемках.
Об этом она откровенно рассказала в программе "Светская жизнь", сообщает ТСН. Ольга Сумская отметила, что после 40 лет женщины могут сталкиваться с проблемами эйджизма и даже терять работу на телевидении. Однако в Голливуде зрелый возраст – не приговор, а наоборот – возможность достичь новых вершин.
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"Я общалась с теми или иными известными продюсерами относительно моих инициатив, сценарий, скажем, предлагала. И тут такая фраза: "Оля, а возраст?" Но в 40 лет, 50, 60 звезды мирового уровня, та же Мерил Стрип, Хелен Миррен и Катрин Денев только доказывают, что они самые сексуальные в мире и могут такие роли сыграть, что молодым надо догонять этих актрис. Поэтому ни один возраст – не помеха", – отметила Ольга Сумская.
Кроме этого, не обошла актриса вопрос о сексуальных домогательствах в шоу-бизнесе. Эта тема остро встала в Голливуде, ведь едва ли не ежемесячно за рубежом появляются резонансные секс-скандалы. Ольга Сумская отметила, что намеки на интимные отношения были от режиссеров и актеров, однако они никогда не выходили за рамки разговоров.
Был флирт, конечно. Но я нормальная, умная женщина. Я понимаю, как можно выкрутиться, как можно выйти из этой ситуации достойно. Потому что женщина сама определяет, пересечь ту границу и остаться достойной и уважать себя или потом жалеть об этом, – заявила Ольга Сумская.
В то же время актриса подчеркнула, что все роли в кино и театре получила исключительно благодаря своему таланту.
"Кто-то, возможно, благодаря поддержке покровителей достигал вершин и в шоу-бизнесе, и в актерстве. Мне посчастливилось сыграть все мои роли благодаря только моим актерским способностям", – добавила она.
Что известно об актерской карьере Ольги Сумской
Ольга Сумская хорошо известна украинским киноманам. Все потому, что звезда активно развивает свою кинокарьеру и за годы работы снялась в десятках успешных проектов.
И первую славу Ольге Сумской принесла культовая лента девяностых – "Роксолана". Пожалуй, все пересмотрели эту классику отечественного кино. Другие роли Ольги Сумской имели также большой успех. В частности, знаменитую актрису можно увидеть в фильмах и сериалах:
- "Вечера на хуторе близ Диканьки"
- "Бездельники"
- "За двумя зайцами"
- "Право на любовь"
- "Звездные каникулы"
- "Странное Рождество"
- "Театр обреченных"
- "Держи меня крепче"
- "Куплю друга"
- "Возвращение мушкетеров, или Сокровища кардинала Мазарини"
- "Вера. Надежда. Любовь"
- "Ефросинья"
- "Иван Сила"
- "Тени незабытых предков"
- "1+1 дома"
- "Последний Москаль"
- "Копы в работе"
- "Я, ты, он, она"
- "Две матери"
- "Крепостная"
- "С меня хватит" и др.
Недавно Ольга Сумская призналась, что получила роль и в польском сериале "Блондинка". Однако актрисе пришлось отменить поездку из-за пандемии коронавируса.
"В этом году, к сожалению, не смогла поехать на съемки очередного сезона сериала "Блондинка" по причине карантина. И билеты уже на самолет мне купили, ждали в Супрашли и Варшаве, но никак не смогли договориться с польской полицией, которая, кстати, очень строгая: сразу с самолета на карантин и дважды в день приходит проверять, в номере ли человек. Если нарушил – лишение на 5 лет въезда в страну!" – поделилась Ольга Сумская.