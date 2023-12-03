"Прикол затягнувся": Мартиновська та Ярославський підігріли чутки про роман солодким поцілунком
Джерело:Ольга Мартиновська
Суддів кулінарного шоу "Мастер Шеф" Ольгу Мартиновську та Володимира Ярославського чимало шанувальників вважають гарною пару. Днями кухарі підігріли чутки про роман "смачним" поцілунком.
Ольга поширила відео на тлі новорічної ялинки. У відео вона позувала з Володимиром, де вони солодко поцілувалися.
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Мартиновська та Ярославський "смачно" поцілувалися
Днями Ольга поширила відеобекстейдж з новорічної фотосесії. Разом з нею на зйомці був Володимир Ярославський та Ектор Хіменес-Браво.
Так, на одному з кадрів Ольга та Володимир поцілувалися, чим розбурхали уяву шанувальників.
Втім, наприкінці відео видно, що Ольга витерла губи після поцілунку, що підтверджує, що вони поцілувалися жартома.
Реакція мережі
У коментарях під роликом фани зауважили, що поцілунок кухарів був щирим. Крім того, вони підкреслили, що Ольга та Володимир гарна пара.
- "Хороші друзі";
- "Коли прикол затягнувся";
- "Дуже красиво і мило";
- "Ну оці кривляння, "бе" після поцілунки. Фу, Оля, геть не прикольно, просто гидко. Ви така мила і так все зіпсували;
- "А поцілунок щирий і смачний";
- "Така класна пара".
Стосунки Ольги Мартиновської
У нещодавньому інтерв'ю знаменитість зізналася, що вперше за тривалий час щиро покохала. Вона натякнула, що її обранець теж пов'язаний зі світом кулінарії та ресторанною індустрією.
"Мені здається, я дійсно закохалася за багато років. Буквально місяць, як почалися стосунки в яких мене так люблять. І це по-справжньому. Класно, коли тебе люблять і ти любиш", – зізналася Ольга.
Ольга Мартиновська та Володимир Ярославський / Фото з інстаграму кухаря
Що Мартиновська казала про стосунки з Ярославським
Виявляється, шеф-кухарі познайомились до то того, як стали суддями кулінарного шоу. Водночас Ольга наголосила, що між ними з Володимиром лише дружні стосунки й вони це дуже цінують.
"Ми з Володимиром дуже класні, справжні друзі. Ми підписали договір, що ніякий секс не має повпливати на нашу дружбу і її поламати. Бо друга непросто знайти. Цінуємо дружбу. І Вовка нижчий за мене зростом", – говорила Мартиновська.
Ярославський також пояснював, що вони з Ольгою є дуже близькими друзями. Вони, коли їздили на вечері за кордоном, навіть спали в одному ліжку і можуть поцілуватись та обійнятись, але все це без романтичного підтексту.