В інтерв'ю Аліні Доротюк жінка наголосила, якої помилки припустилася сама, а ще зізналася про нове, справжнє кохання. Усі деталі – у матеріалі.

Читайте також Це було прекрасно, – Кріс Еванс вперше поділився деталями свого таємного весілля

Бажання стати мамою

Створити родину Олю Мартиновську підштовхнуло велике бажання стати мамою. Зі своїм колишнім чоловіком Іваном вона познайомилася на роботі. Вони працювали в одному ресторані. Жінка відверто зізналася, що від самого початку вони були різні.

Я на той час багато працювала, у мене було навчання, "МастерШеф", відносин не було і я з голодухи легко закохалася. Ми були різні. Я не вірила, що плюс і мінус сходяться. Але будучи невпевненою жінкою, думала, що він зміниться. Я його направлю, оскільки була на 2,5 роки старшою,

– поділилася зірка.

Ось ця різниця ховалася у простих побутових речах і змінюватися чоловік не планував. Утім, вже колишня пара не припинила стосунки. За рік Оля та Іван одружилися. Жінка була на 5 місяці вагітності і відверто зізнавалася, що той період вважала найскладнішим.

"Після весілля я вагітною підпрацьовувала, брала халтурки. Ваня працював у ресторані у Ярославського. І нам стало комфортно жити. Мені здавалося, що це найскладніший період. І цей період, коли я мала бути капризною, а у нас він проходить класно. Я не думала, що коли дитина народиться, все тільки почнеться", – зазначила Мартиновська.

Молоді батьки мали вчитися як справлятися з дитиною. Але натомість щоб це робити разом, тягар відповідальності лягав на плечі Олі. Вона розповіла, що колишній чоловік раніше йшов на роботу, брав додаткові зміни і не для заробітку, а щоб вдома менше бути. Натомість Мартиновська не забувала про свої амбіції, хотіла розвиватися і з дитиною на руках працювала.

Так було кілька місяців. Тепер жінка розуміє, що вони не докладали зусиль для своїй стосунків, а просто стомилися і потонули у побуті. Оля запропонувала переїхати до Франції, де вже мала свої зв'язки, і продовжувати життя там. Але Іван її ідею не підтримав.

Пішла я. Це не було в момент. Відношення до мене, відсутність його реалізації. Той стан, коли ти прочитав книжку, закрив і все. Продовження немає. Вам вже немає про що говорити. Я перестала любити, бо немає за що. Це важливо. Треба рости, бути цікавим для себе, наповнюватися, щоб цікаво було жити із самим собою і з партнером,

– наголосила зіркова шеф-кухарка.

Стосунки з Ярославським

Зараз Олю Мартиновську все частіше бачать в компанії Володимира Ярославського і подейкують про їхній роман. Цікаво, що заочно вони були знайомі ще задовго до участі в проєкті "МастерШеф". Колишній чоловік Мартиновської працював у ресторані Ярославського, як вона сама вже наголосила, і той його звільнив.

Мартиновська пригадала, що це сталося у період її вагітності і вона була ображена на Ярославського за його такий вчинок. Але вже після розлучення і особистого знайомства вона наголошує, що між ними лише дружба.

Ми з Володимиром дуже класні, справжні друзі. Ми підписали договір, що ніякий секс не має повпливати на нашу дружбу і її поламати. Бо друга непросто знайти. Цінуємо дружбу. І Вовка нижчий за мене зростом,

– жартівливо знайшла причину Мартиновська.

Нове кохання

Довгий час Оля Мартиновська була і мамою, і татом для своєї доньки Віри. Вона намагалася скласти картинку для малечі тата, який начебто любить і турбується про неї. Натомість сам тато не виявляв великої активності у вихованні доньки.

"У неї був тил, уява, що тато далеко і він її чекає. Але до моменту, коли я зрозуміла, що йому байдуже", – пояснила Оля.

Саме Віра стала для жінки маленьким всесвітом. Але зараз Мартиновська зізнається, що уперше за довгий час по-справжньому закохалася.

Мені здається, я дійсно закохалася за багато років. Буквально місяць, як почалися стосунки в яких мене так люблять. І це по-справжньому. Класно, коли тебе люблять і ти любиш,

– зізналася вона.

Утім, більше подробиць Оля не наважалися розповідати. Лише натякнула, що її нове щире кохання і партнер теж пов'язаний з кулінарією і ресторанною сферою.