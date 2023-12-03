Ольга распространила видео на фоне новогодней елки. В видео она позировала с Владимиром, где они сладко поцеловались.
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Мартыновская и Ярославский сладко поцеловались
На днях Ольга распространила видеобэкстейдж с новогодней фотосессии. Вместе с ней на съемке находились Владимир Ярославский и Эктор Хименес-Браво.
Так, на одном из кадров Ольга и Владимир поцеловались, чем взбудоражили воображение поклонников.
В конце видео видно, что Ольга вытерла губы после поцелуя, что подтверждает, что они поцеловались в шутку.
Реакция сети
В комментариях под роликом фаны отметили, что поцелуй поваров был искренним. Кроме того, они подчеркнули, что Ольга и Владимир хорошая пара.
- "Хорошие друзья";
- "Когда прикол затянулся";
- "Очень красиво и мило";
- "А поцелуй искренний и вкусный";
- "Такова классная пара".
Отношения Ольги Мартыновской
В недавнем интервью знаменитость призналась, что впервые за долгое время искренне полюбила. Она намекнула, что ее избранник тоже связан с миром кулинарии и ресторанной индустрией.
"Мне кажется, я действительно влюбилась впервые за много лет. Буквально месяц, как начались отношения, в которых меня так любят. И это по-настоящему. Классно, когда тебя любят и ты любишь", – призналась Ольга.
Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский / Фото из инстаграмма повара
Что Мартыновская говорила об отношениях с Ярославским
Оказывается, шеф-повара познакомились до того, как стали судьями кулинарного шоу. В то же время Ольга подчеркнула, что между ними с Владимиром только дружеские отношения и они это очень ценят.
"Мы с Владимиром очень классные, настоящие друзья. Мы подписали договор, что никакой секс не должен повлиять на нашу дружбу и ее поломать. Потому что друга непросто найти. Ценим дружбу. И Вова ниже меня ростом", – говорила Мартыновская.
Ярославский также объяснял, что они с Ольгой очень близки друзьями. Они, когда ездили на ужине за границей, даже спали в одной кровати и могут поцеловаться и обняться, но без романтического подтекста.