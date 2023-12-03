Ольга поширила відео на тлі новорічної ялинки. У відео вона позувала з Володимиром, де вони солодко поцілувалися.
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Мартиновська та Ярославський "смачно" поцілувалися
Днями Ольга поширила відеобекстейдж з новорічної фотосесії. Разом з нею на зйомці був Володимир Ярославський та Ектор Хіменес-Браво.
Так, на одному з кадрів Ольга та Володимир поцілувалися, чим розбурхали уяву шанувальників.
Втім, наприкінці відео видно, що Ольга витерла губи після поцілунку, що підтверджує, що вони поцілувалися жартома.
Реакція мережі
У коментарях під роликом фани зауважили, що поцілунок кухарів був щирим. Крім того, вони підкреслили, що Ольга та Володимир гарна пара.
- "Хороші друзі";
- "Коли прикол затягнувся";
- "Дуже красиво і мило";
- "Ну оці кривляння, "бе" після поцілунки. Фу, Оля, геть не прикольно, просто гидко. Ви така мила і так все зіпсували;
- "А поцілунок щирий і смачний";
- "Така класна пара".
Стосунки Ольги Мартиновської
У нещодавньому інтерв'ю знаменитість зізналася, що вперше за тривалий час щиро покохала. Вона натякнула, що її обранець теж пов'язаний зі світом кулінарії та ресторанною індустрією.
"Мені здається, я дійсно закохалася за багато років. Буквально місяць, як почалися стосунки в яких мене так люблять. І це по-справжньому. Класно, коли тебе люблять і ти любиш", – зізналася Ольга.
Ольга Мартиновська та Володимир Ярославський / Фото з інстаграму кухаря
Що Мартиновська казала про стосунки з Ярославським
Виявляється, шеф-кухарі познайомились до то того, як стали суддями кулінарного шоу. Водночас Ольга наголосила, що між ними з Володимиром лише дружні стосунки й вони це дуже цінують.
"Ми з Володимиром дуже класні, справжні друзі. Ми підписали договір, що ніякий секс не має повпливати на нашу дружбу і її поламати. Бо друга непросто знайти. Цінуємо дружбу. І Вовка нижчий за мене зростом", – говорила Мартиновська.
Ярославський також пояснював, що вони з Ольгою є дуже близькими друзями. Вони, коли їздили на вечері за кордоном, навіть спали в одному ліжку і можуть поцілуватись та обійнятись, але все це без романтичного підтексту.