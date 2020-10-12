Улюбленець жіночої аудиторії Олег Винник поборов коронавірус. Артист розповів, що днями отримав негативний тест на COVID-19. Він почувається добре, тому готовий повернутися до концертів і гастролей.

Про одужання від коронавірусу Олег Винник заявив на особистій сторінці в інстаграмі. Співак записав відеозвернення до прихильників, наголосивши, що вже цілком здоровий. Він повідомив, що наступні концерти його гастрольного туру відбудуться, тому вже скоро фани зможуть побачити кумира наживо.

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Днями отримав негативний тест на COVID-19, почуваю себе добре і з новими силами готовий працювати для вас,

– написав Олег Винник.

У прямому ефірі "Танців з зірками" Олег Винник розповів, що в середу, 7 жовтня, здав тест на COVID-19, а вже ввечері наступного дня аналізи показали негативний результат. Він додав, що за час хвороби втратив 10 кілограмів. Нагадаємо, артист мав легку форму коронавірусу, однак почувався дуже погано, не міг стояти довше 15 хвилин через біль у суглобах та вживав антибіотики.

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Варто зазначити, що організатори шоу, з якого Олега Винника і Олени Шоптенко дискваліфікували за порушення правил, вирішили повернути зірок на паркет через шалену підтримку та на вимогу прихильників. Однак пара прийняла рішення не повертатися на "Танці з зірками" навіть після одужання від COVID-19. До слова, танцівниця Олена Шоптенко теж вилікувалась, як зазначив Юрій Горбунов у 7 прямому ефірі.

"Я місяць хворів, не стояв на паркеті, не працював з вами, не жив. Я був би дуже цинічним і холодним, якби я повернувся зараз на паркет, якби я так хотів перемогти. Це було б дуже неправильно і без жодної поваги до вас. Я не повертаюсь, я не можу собі цього дозволити, адже я місяць хворів", – зізнався Олег Винник.