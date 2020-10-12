Любимец женской аудитории Олег Винник поборол коронавирус. Артист рассказал, что на днях получил отрицательный тест на COVID-19. Он чувствует себя хорошо, поэтому готов вернуться к концертам и гастролям.

О выздоровлении от коронавируса Олег Винник заявил на личной странице в инстаграме. Певец записал видеообращение к поклонникам, отметив, что уже вполне здоров. Он сообщил, что следующие концерты его гастрольного тура состоятся, поэтому уже скоро фаны смогут увидеть кумира вживую.

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На днях получил отрицательный тест на COVID-19, чувствую себя хорошо и с новыми силами готов работать для вас,

– написал Олег Винник.

В прямом эфире "Танцев со звездами" Олег Винник рассказал, что в среду, 7 октября, сдал тест на COVID-19, а уже вечером следующего дня анализы показали отрицательный результат. Он добавил, что за время болезни потерял 10 килограммов. Напомним, у артиста была легкая форма коронавируса, однако чувствовал себя он очень плохо, не мог стоять дольше 15 минут из-за боли в суставах и принимал антибиотики.

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Стоит отметить, что организаторы шоу, из которого Олега Винника и Алену Шоптенко дисквалифицировали за нарушение правил, решили вернуть звезд на паркет из-за бешеной поддержки и по требованию поклонников. Однако пара приняла решение не возвращаться на "Танцы со звездами" даже после выздоровления от COVID-19. К слову, танцовщица Алена Шоптенко тоже вылечилась, как отметил Юрий Горбунов в 7 прямом эфире.

"Я месяц болел, не стоял на паркете, не работал с вами, не жил. Я был бы очень циничным и холодным, если бы я вернулся сейчас на паркет, если бы я так хотел победить. Это было бы очень неправильно и без всякого уважения к вам. Я не возвращаюсь, я не могу себе этого позволить, ведь я месяц болел", – признался Олег Винник.