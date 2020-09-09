Популярна українська виконавиця Селена Гомес обожнює відпочивати на морському узбережжі та приймати сонячні ванні. Навіть у майже середині вересня вона не відмовляється від відпочинку під сонцем та дає приклад іншим.

Для відпочинку в оксамитовий сезон Настя Каменських показала на собі стильний образ, який з легкістю можна повторити: роздільний купальник з леопардовим принтом та легка туніка з дірочками бежевого кольору. Свій образ вона вирішила не доповнювати макіяжем або зачіскою і продемонструвала натуральну красу, повідомляє 24 канал.

До слова У металевому топі та леопардових штанах: Настя Каменських завела сексуальними образами з кліпу

"Перша половина вересня відчувається як продовження літа. Погоджуєтесь?" – написала на своїй інстаграм-сторінці зірка. З нею погодилось чимало шанувальників, які також прокоментували її сексуальні форми: "Найкрасивіша жінка у світі", "Красуня!", "Виглядаєш приголомшливо", "Арієль".

Додамо, що кілька днів тому NK демонструвала ще один пляжний образ, який засвітила вдома біля басейну – білий роздільний купальник та окуляри з білою оправою.