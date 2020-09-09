Популярная украинская исполнительница Настя Каменских обожает отдыхать на морском побережье и принимать солнечные ванные. Даже в почти середине сентября она не отказывается от отдыха под солнцем и дает пример другим.

Для отдыха в бархатный сезон Настя Каменских показала на себе стильный образ, который с легкостью можно повторить: раздельный купальник с леопардовым принтом и легкая туника с дырочками бежевого цвета. Свой образ она решила не дополнять макияжем или прической и продемонстрировала натуральную красоту, сообщает 24 канал.

К слову В металлическом топе и леопардовых штанах Настя Каменских завела сексуальными образами из клипа

"Первая половина сентября ощущается как продолжение лета. Согласны?" – написала на своей инстаграм-странице звезда. С ней согласилось немало поклонников, которые также прокомментировали ее сексуальные формы: "Самая красивая женщина в мире", "Красавица!", "Выглядишь потрясающе", "Ариэль".

Добавим, что несколько дней назад NK демонстрировала еще один пляжный образ, который засветила дома у бассейна – белый раздельный купальник и очки с белой оправой.