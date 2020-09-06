Популярная украинская исполнительница Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, на днях презентовала новый испаноязычный трек A Huevo. В клипе звезда примерила несколько очень сексуальных образов, которыми взбудоражила сеть.

Артистка опубликовала на личной инстаграм-странице, за которой следят более 5 миллионов пользователей сети, серию снимков, где показала эффектные образы из клипа A Huevo.

К теме Настя Каменских презентовала новый клип и песню A Huevo: зажигательное видео

Образы Насти Каменских в клипе на песню A Huevo

Для зажигательной композиции звезда выбрала четыре аутфита, каждый из которых запомнился своей эффектностью. NK предстала перед камерой в металлическом топе и леопардовых брюках. К наряду была подобрана коричневая куртка-косуха с бахромой и черная обувь. Образ дополнили массивные серьги и ожерелье, насыщенный макияж и красивая "мокрая" укладка.



Настя Каменских в клипе на трек A Huevo / Instagram / @kamenskux

Затем Настя предстала перед камерами в стильном костюме бирюзового цвета, состоящего из пиджака и брюк, и малиновой рубашке. Шею она украсила бусами, а на лице сделала макияж с выразительными тенями на веках. Волосы звезда собрала в прическу, которая прекрасно подойдет не только для съемок клипа, но и повседневных и праздничных выходов.



Настя Каменских в клипе на трек A Huevo / Instagram / @kamenskux

Еще одним образом стало длинное красное платье с высоким разрезом и пышными рукавами. К такому наряду звезда сделала экстравагантную прическу в виде очень длинной косы. На лице сиял выразительный макияж с акцентом на глазах. А уши украшали золотистые серьги.



Настя Каменских в клипе на трек A Huevo / Instagram / @kamenskux

Также Каменских предстала перед камерой в коротком черном комбинезоне, бело-салатовом жакете, который был красиво украшен, и белых ботфортах. Для такого look артистка выбрала прическу в виде двух кос и пучков.



Настя Каменских в клипе на трек A Huevo / Instagram / @kamenskux