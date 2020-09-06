Популярна українська виконавиця Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, днями презентувала новий іспаномовний трек A Huevo. У кліпі зірка приміряла декілька надзвичайно сексуальних образів, якими розбурхала мережу.

Артистка опублікувала на особистій інстаграм-сторінці, за якою стежать понад 5 мільйонів користувачів мережі, серію знімків, де показала ефектні образи із кліпу A Huevo.

До теми Настя Каменських презентувала новий кліп та пісню A Huevo: запальне відео

Образи Насті Каменських у кліпі на пісню A Huevo

Для запальної композиції зірка обрала чотири аутфіти, кожен із яких запам'ятався своєю ефектністю. NK постала перед камерою у металевому топі та леопардових штанах. Поєднала вбрання із коричневою курткою-косухою з бахромою та чорним взуттям. Образ доповнили масивні сережки та намисто, насичений макіяж і красива "мокра" укладка.



Настя Каменських у кліпі на трек A Huevo / Instagram / @kamenskux

Настя поставала перед камерами у стильному костюмі бірюзового кольору, що складався із піджака та штанів, і малиновій сорочці. Шию вона прикрасила намистом, а на обличчі зробила макіяж з виразними тінями на повіках. Волосся зірка зібрала у зачіску. яка чудово підійде не лише для зйомок кліпу, а й повсякденних і святкових виходів.



Настя Каменських у кліпі на трек A Huevo / Instagram / @kamenskux

Ще одним образом стала довга червона сукня із високим розрізом та пишними рукавами. До такого вбрання зірка зробила екстравагатну зачіску і вигляді дуже довгої коси. На обличчі сяяв виразний макіяж з акцентом на очах. А вуха прикрашали золотисті сережки.

Настя Каменських у кліпі на трек A Huevo / Instagram / @kamenskux

Також Каменських поставала перед камерою у короткому чорному комбінезоні, біло-салатовому жакеті, що був красиво оздоблений, та білих ботфортах. Для такого look артистка обрала зачіску у вигляді двох кіс та пучків.



Настя Каменських у кліпі на трек A Huevo / Instagram / @kamenskux