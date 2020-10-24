Українська блогерка та інфлюенсерка Даша Квіткова щоразу демонструє нові світлини з фотосесій. Цього разу дівчина зважилась на відверту зйомку в купальнику під водою.

Переможниця дев'ятого сезону проєкту "Холостяк" Даша Квіткова є одною з найпопулярніших українських інстаграм-блогерок. Дівчина активно просуває свій профіль, підкорюючи аудиторію неймовірними світлинами з різноманітних фотосесій. Вона щоразу постає в інших образах і тішить мережу новими фото.

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Цього разу Даша Квіткова зважилась на атмосферну фотосесію під водою. Для зйомки вона обрала відвертий бежевий білизняний комплект. Даша граційно позувала, демонструючи бездоганну фігуру, тонку талію та сексуальні вигини тіла.

Квіткова залишила волосся розпущеним та вкладеним легкою хвилею, що додавало фото під водою особливої пікантності. Вона доповнила еротичний образ масивними сережками та сріблястим браслетом на руці.

У підписі до фото Даша Квіткова зазначила, що це була одна з її найтяжчих фотосесій, але водночас і найкрасивіших. Окрім того, у зйомці взяв участь і Нікіта Добринін, чоловік Даші, тому скоро можна очікувати нових світлин від дівчини.

Для перегляду фото гортайте праворуч: