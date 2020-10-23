Успішна українська телеведуча Катя Осадча не втомлюється підкреслювати бездоганну фігуру та тонку талію в різноманітних образах. Цього разу Катя показала фото в розкішному чорному купальнику.

Катя Осадча в черговий раз продемонструвала бездоганну фігуру на своїй сторінці в інстаграмі. Відома українська телеведуча опублікувала нову світлину, яка розбурхала мережу своєю пікантністю.

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Катя показала фото з відпочинку, де вона позує на тлі моря та гір. Кадр був зроблений, ймовірно, з яхти, де Осадча постала серед подушок. Вона одягнула чорний купальник з пишними бретелями. Він мав відвертий та еротичний виріз, тож телеведуча похизувалась пружними грудьми, а також стрункими ніжками.

Свій образ Катя доповнила солом'яним капелюшком із золотистим ланцюжком. Також вона одягнула чорні сонцезахисні окуляри й кілька тонких та мінімалістичних ланцюжків на шию. Еротичний look завершував ніжний манікюр. Катя позувала без макіяжу, а так вона постає перед камерою доволі часто, бо не боїться показувати натуральну красу.

У підписі до фото Катя висловила побажання поїхати на море або в Париж, але зазначила, що зараз це майже неможливо. Пікантний кадр розбурхав мережу та набрав велику кількість вподобань.



Катя Осадча в чорному купальнику / Instagram / @kosadcha