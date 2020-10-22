Американська знаменитість Кім Кардашян не соромиться показувати пишні форми у відвертих образах. 21 жовтня зірка відсвяткувала день народження та продемонструвала пишні груди та стегна у відвертому образі.

Світська левиця в день свого народження представила публіці нову сексуальну фотосесію. Кардашян опублікувала кадри з фотосесії в інстаграмі. Нові світлини були зроблені для реклами її косметики та бренду KKW Beauty.

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На фото помітно, як Кім сексуально всілася на величезний святковий торт в сексуальному бюстгальтері, а її стегна обтиснули обтислі сріблясті лосини.

Стилісти зробили знаменитості яскравий макіяж з акцентом на очах, а пухкі губи нафарбували коричневим блиском.

Такими стильними кадрами світська левиця оголосила про запуск нової колекції лінійки косметики Opalescent - натхненної опалом, який є її каменем по знаку зодіаку. Колекція символічно з’явилася в день народження знаменитості, а саме о 10:46 – точний час її появи на світ.

Нова колекція налічує в собі палітру тіней для повік з 10 відтінками, олівець для губ, рідку помаду та блиск для губ.

"Я вирішила відсвяткувати своє 40-річчя унікальною колекцією. Працюючи над нею, я надихалася своїм каменем - опалом. Відтінки Opalescent Collection сміливі, яскраві й енергійні. Для мене було важливо, щоб вони могли бути досить універсальними для повсякденного макіяжу", – зазначила Кардашян.