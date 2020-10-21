Наймолодша американська бізнесменка Кайлі Дженнер часто публікує відверті фото в білизні або ж без неї. Цього разу вона поділилась новою світлиною в сексуальному обтислому вбранні в леопардовому стилі.

Кайлі Дженнер, американська знаменитість та мільйонерка, поділилась новими гарячими світлинами на своїй сторінці в інстаграмі. Зірка не соромиться свого тіла, а навпаки, хизується ним у різноманітному сексуальному вбранні.

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Цього разу Кайлі Дженнер позувала на леопардовому тлі, сидячи на кріслі. Для нового сексуального образу вона вдягнула обтислі лосини, що вдало підкреслювали пишні стегна моделі. Аутфіт доповнював чорний відвертий бюстгальтер, що частково оголював великі пружні груди Кайлі.

Модель доповнила пікантний образ в леопардовому стилі чорними босоніжками на високих підборах. Вона вклала пишне волосся хвилями та зробила макіяж очей в золотистих відтінках, а губи нафарбувала коричневою помадою. Знаменитість завершила гарячий look масивним золотим браслетом на руці.

Таким спокусливим образом Кайлі Дженнер анонсувала вихід її нової колекції Kylie Cosmetics, який повинен вийти вже зовсім скоро.