Самая молодая американская бизнесменша Кайли Дженнер часто публикует откровенные фото в белье или же без него. На этот раз она поделилась новой фотографией в сексуальном обтягивающем наряде в леопардовом стиле.

Кайли Дженнер, американская знаменитость и миллионерша, поделилась новыми горячими фотографиями на своей странице в инстаграме. Звезда не стесняется своего тела, а наоборот, кичится им в разнообразных сексуальных нарядах.

Горячо! Полностью без белья: Настя Каменских засветила обнаженные ягодицы – откровенное фото 18+

На этот раз Кайли Дженнер позировала на леопардовом фоне, сидя на кресле. Для нового сексуального образа она надела обтягивающие лосины, которые удачно подчеркивали пышные бедра модели. Аутфит дополнял черный откровенный бюстгальтер, частично обнажавший большую упругую грудь Кайли.

Модель дополнила пикантный образ в леопардовом стиле черными босоножками на высоком каблуке. Она уложила пышные волосы волнами и сделала макияж глаз в золотистых оттенках, а губы накрасила коричневой помадой. Знаменитость завершила горячий look массивным золотым браслетом на руке.

Таким соблазнительным образом Кайли Дженнер анонсировала выход ее новой коллекции Kylie Cosmetics, который должен выйти уже совсем скоро.