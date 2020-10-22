Американская знаменитость Ким Кардашян не стесняется показывать пышные формы в откровенных образах. 21 октября звезда отпраздновала день рождения и продемонстрировала пышную грудь и бедра в откровенном образе.

Светская львица в день своего рождения представила новую сексуальную фотосессию. Кардашян опубликовала кадры из фотосессии в Инстаграме, который стал рекламой для ее косметики и бренда KKW Beauty.

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На фото заметно, как Ким сексуально уселась на огромный праздничный торт в сексуальном бюстгальтере, а ее бедра обжали обтягивающие серебристые лосины.

Стилисты сделали знаменитости яркий макияж с акцентом на глазах, а пухлые губы накрасили коричневым блеском.

Такими стильными кадрами светская львица объявила о запуске новой коллекции линейки косметики Opalescent – вдохновившейся опалом, который является ее камнем по знаку зодиака. Коллекция символично появилась в день рождения знаменитости, а именно в 10:46 – точное время ее появления на свет.

Новая коллекция включает в себя палитру теней для век с 10 оттенками, карандаш для губ, жидкую помаду и блеск для губ.

"Я решила отпраздновать свое 40-летие уникальной коллекцией. Работая над ней, я надышалась своим камнем – опалом. Оттенки Opalescent Collection смелые, яркие и энергичные. Для меня было важно, чтобы они могли быть достаточно универсальными для повседневного макияжа", – сказала Кардашян.