Успешная украинская телеведущая Катя Осадчая не устает подчеркивать безупречную фигуру и тонкую талию в разнообразных образах. На этот раз Катя показала фото в роскошном черном купальнике.

Катя Осадчая в очередной раз продемонстрировала безупречную фигуру на своей странице в инстаграме. Известная украинская телеведущая опубликовала новую фотографию, которая взбудоражила сеть своей пикантностью.

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Катя показала фото с отдыха, где она позирует на фоне моря и гор. Кадр был сделан, вероятно, с яхты, где Осадчая предстала среди подушек. Она надела черный купальник с пышными бретелями. Он имел откровенный и эротический вырез, поэтому телеведущая похвасталась упругой грудью, а также стройными ножками.

Свой образ Катя дополнила соломенной шляпкой с золотистой цепочкой. Также она надела черные солнцезащитные очки и несколько тонких и минималистичных цепочек на шею. Эротический look завершал нежный маникюр. Катя позировала без макияжа, а так она предстает перед камерой довольно часто, потому что не боится показывать натуральную красоту.

В подписи к фото Катя высказала пожелание поехать на море или в Париж, но отметила, что сейчас это почти невозможно. Пикантный кадр взбудоражил сеть и набрал большое количество предпочтений.



Катя Осадчая в черном купальнике / Instagram / @kosadcha