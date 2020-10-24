Украинский блогер и инфлюенсер Даша Квиткова каждый раз демонстрирует новые фотографии с фотосессий. На этот раз девушка решилась на откровенную съемку в купальнике под водой.

Победительница девятого сезона проекта "Холостяк" Даша Квиткова является одной из самых популярных украинских инстаграм-блогерш. Девушка активно продвигает свой профиль, покоряя аудиторию невероятными фотографиями с различных фотосессий. Она каждый раз предстает в других образах и радует сеть новыми фото.

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На этот раз Даша Квиткова решилась на атмосферную фотосессию под водой. Для съемки она выбрала откровенный бежевый бельевой комплект. Даша грациозно позировала, демонстрируя безупречную фигуру, тонкую талию и сексуальные изгибы тела.

Квиткова оставила волосы распущенными и уложенными легкой волной, что добавляло фото под водой особой пикантности. Она дополнила эротический образ массивными серьгами и серебристым браслетом на руке.

В подписи к фото Даша Квиткова отметила, что это была одна из ее самых тяжелых фотосессий, но одновременно и самых красивых. Кроме того, в съемке принял участие и Никита Добрынин, муж Даши, поэтому скоро можно ожидать новых фотографий от девушки.

Для просмотра фото листайте справа: