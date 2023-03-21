Забудьте про шкідників: чим обробити плодові дерева, поки вони не почали цвісти
У садах уже починає кипіти робота. Навесні дуже важливо вчасно обробити плодові дерева, щоб їм не були страшні хвороби та небезпечні шкідники. Як і чим правильно обприскувати садові культури, дізнавайтеся далі.
Перший раз дерева потрібно обробити до того, як почнуть розпускатися бруньки. Для цього середньодобова температура повітря повинна сягнути хоча б 5 С, передає 24 Канал. Боротися зі шкідниками та захворюваннями допомагають такі препарати – бордоська рідина, сечовина, мідний і залізний купорос.
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Бордоська рідина для обробки дерев
Це один з найвідоміших і найпоширеніших засобів для обприскування будь-яких плодових і ягідних культур, адже може впоратися з грибковими захворюваннями, плямистостями та шкідниками. Бордоська рідина блакитна та слизька на дотик, бо складається з мідного купоросу та вапна. Вам підійде 3% розчин.
Для його приготування потрібно взяти 300 грамів мідного купоросу і 300 грамів вапна. В одній посудині розвести мідний купорос спочатку з 1 літром гарячої, а потім з 4 літрами холодної води, а в іншій загасити вапно, довівши об'єм рідини до 5 літрів. Далі треба процідити вапняне молоко та повільно влити в нього розчин мідного купоросу, безупинно помішуючи дерев'яною паличкою.
Залізний купорос для обробки дерев
Це другий за популярністю після бордоської рідини препарат. Він ідеально підходить для обробки сливи, груші, вишні, яблуні, і використовують його до того, як розпустяться бруньки на деревах. Для дорослих культур цілком достатньо 3% розчина.
На відміну від мідного купоросу, залізний не змішують з вапном. Для його приготування вам знадобиться лише чиста тара та вода. Усі пропорції вказані в інструкції по застосуванню. Препарату зазвичай необхідно від 200 до 500 грамів на 10 літрів води.
Мідний купорос для обробки дерев
Мідний купорос за дією схожий на бордоську рідину, однак у нього часто додають який-небудь інсектицид широкого спектру дії, щоб посилити ефект протидії шкідникам. Дуже важливо, що під час роботи з цим препаратом використовуються захисні костюми, рукавички, адже мідний купорос отруйний і відноситься до 3 класу небезпеки.
Розчин готують зі 100 грамів мідного купоросу і 10 літрів води. Сильніша концентрація може бути небезпечною для дерев.
Сечовина для обробки дерев
Сечовина або ж "карбамід" – це сильний засіб проти різних шкідників на плодових і ягідних деревах. Ба більше, цей засіб може захистити й від гнильних захворювань. Тож дуже важливо підібрати концентрацію, необідну для ступеня зараження вашого саду.
Якщо сад не страждав від хвороб чи епідемії комах, для обробки навесні знадобиться 200-300 грамів сечовини на 10 літрів води. Якщо ж минулого сезону сад охопили рясніші проблеми, орієнтуйтеся на 500-700 грамів на 10 літрів води.