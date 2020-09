Українська співачка Настя Каменських часто демонструє стильні образи. Зірка вміє виглядати трендово як і в розкішних сукнях, так і в щоденних аутфітах. Його вона показала в оригінальному відео.

Популярна українська співачка Настя Каменських, що виконує під псевдонімом NK, вкотре похизувалась своїм look of the day. Модним образом вона поділилась на своїй сторінці в інстаграмі.

Настя Каменських зняла оригінальне відео з цікавою музикою. Спочатку вона постала в своїй кімнаті без макіяжу та в повсякденному чорному топі. У Насті було мокре волосся, тож, ймовірно, вона позувала одразу ж після ранкового душу.

Співачка закрила рукою камеру, а вже коли відкрила, то постала вже в модному образі. Настя вдягнула нюдовий топ на тонких бретелях та білими штанами або спідницею з квітковим принтом. Образ доповнював також широкий пасок в тон.

Каменських зробила макіяж з коричневими тінями на очах та нюдовою помадою. Співачка вклала волосся хвилясто та звично для себе.

"Наша красуня", "Гарно одягнена", "Вау-вау", "Найкраща", – написали шанувальники під дописом. Відео з перевтіленням неабияк сподобалося аудиторії, адже тільки за годину ролик набрав майже 80 тисяч переглядів.