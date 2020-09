Украинская певица Настя Каменских часто демонстрирует стильные образы. Звезда умеет выглядеть трендово как в роскошных платьях, так и в ежедневных аутфитах. Его она показала в оригинальном видео.

Популярная украинская певица Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом NK, в очередной раз похвасталась своим look of the day. Модным образом она поделилась на своей странице в Инстаграме.

К теме В молочном костюме: осенний образ Лилии Ребрик – эффектное фото

Настя Каменских сняла оригинальное видео с интересной музыкой. Сначала она предстала в своей комнате без макияжа и в повседневном черном топе. У Насти были мокрые волосы, поэтому, вероятно, она позировала сразу же после утреннего душа.

Певица закрыла рукой камеру, а когда открыла, то предстала уже в модном образе. Настя надела нюдовый топ на тонких бретелях и белые брюки или юбку с цветочным принтом. Образ дополнял широкий пояс в тон.

Каменских сделала макияж с коричневыми тенями на глазах и нюдовой помадой. Певица уложила волосы волнисто и привычно для себя.

"Наша красавица", "Хорошо одета", "Вау-вау", "Лучшая", – написали поклонники под заметкой. Видео с перевоплощением изрядно понравилось аудитории, ведь только за час ролик набрал почти 80 тысяч просмотров.