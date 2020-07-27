Українська прима-балерина, суддя проєкту "Танці з зірками" Катерина Кухар вразила шанувальників новою світлиною. Зірка позувала у купальнику, хизуючись струнким та спокусливим тілом.

Катерина Кухар рідко поширює у мережі еротичні світлини. Проте інколи бувають винятки і нові гарячі публікації танцівниці викликають справжній фурор серед користувачів. Так, фото у купальнику, яке вона оприлюднила на особистій сторінці в інстаграмі, вже встигло викликати активні обговорення в коментарях.

Читайте також Без білизни: Соня Плакидюк вразила пікантним декольте у вечірній сукні – відверті фото

Балерина позувала на подвір'ї свого заміського будинку. Вона постала перед камерою, граційно сидячи на стільці. Біля обличчя зірка Національної опери України тримала ніжну квітку.

Катерина зображена у нюдовому купальнику, який гарно підкреслив її струнку фігуру та витончені форми. Фото було зроблене під час заходу сонця, що додало особливої, затишної атмосфери. Розкішне волосся Кухар вклала рівно, а на обличчі зробила макіяж у природних відтінках, закцентувавши увагу на очах. Вона вкотре продемонструвала свою жіночність та ніжність.

"Якщо вас обманюють, а ви не вірите, значить, вас розважають...", – написала в публікації зірка балету.