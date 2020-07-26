Фешн-фотограф та суддя реаліті-шоу "Топ-модель по-українськи" Соня Плакидюк повернулася до зйомок й показала в кадрі спокусливий образ від української дизайнерки. Пікантне декольте знаменитості не залишилося без уваги в мережі.

Днями стартували зйомки реаліті-шоу "Супер топ-модель по-українськи", суддями та експертами якого стали модель зі світовим ім'ям Алла Костромічова, модельний скаут Сергій Нікітюк та фешн-фотограф Соня Плакидюк. В інстаграм-профілі рудоволосої красуні з'явилися фото зі знімального майданчика. Для першого випуску нового сезону разом з колегами вона обрала вбрання у стилі голлівудських зірок та ефектно з'явилась на червоній доріжці.

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На Соні Плакидюк розкішна сукня від української дизайнерки Ельвіри Гасанової. Чорна атласна сукня зі срібними брошками та з пишною спідницею виглядала надто відверто завдки пікантному декольте. Під вбрання вона не стала одягати білизну, засвітивши оголені груди.

Образ Соні Плакидюк доповнили прозорі червоні рукавички, які гармоніювали з макіяжем, що акцентував на насичених губах. Довге волосся експертка зібрала в стильний пучок й доповнила масивним чорним обручем.

"Виступаю по альтернативним диснеївським принцесам", – прокоментувала форограф.