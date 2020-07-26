Фэшн-фотограф и судья реалити-шоу "Топ-модель по-украински" Соня Плакидюк вернулась к съемкам и показала в кадре соблазнительный образ от украинского дизайнера. Пикантное декольте знаменитости не осталось без внимания в сети.

На днях стартовали съемки реалити-шоу "Супер топ-модель по-украински", судьями и экспертами которого стали модель с мировым именем Алла Костромичева, модельный скаут Сергей Никитюк и фешн-фотограф Соня Плакидюк. В инстаграм-профиле рыжеволосой красавицы появились фото со съемочной площадки. Для первого выпуска нового сезона вместе с коллегами она выбрала наряд в стиле голливудских звезд и эффектно появилась на красной дорожке.

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На Соне Плакидюк роскошное платье от украинского дизайнера Эльвиры Гасановой. Черное атласное платье с серебряными брошками и с пышной юбкой выглядело слишком откровенно благодаря пикантному декольте. Под наряд она не стала надевать белье, засветив обнаженную грудь.

Образ Сони Плакидюк дополнили прозрачные красные перчатки, которые гармонировали с макияжем с акцентом на насыщенных губах. Длинные волосы эксперт собрала в стильный пучок и дополнила массивным черным обручем.

"Выступаю по альтернативным диснеевским принцессам", – прокомментировала форограф.