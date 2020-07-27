Украинская прима-балерина, судья проекта "Танцы со звездами" Екатерина Кухар поразила поклонников новой фотографией. Звезда позировала в купальнике, хвастаясь стройным и соблазнительным телом.

Екатерина Кухар редко выкладывает в сети эротические фотографии. Однако иногда бывают исключения и новые горячие публикации танцовщицы вызывают настоящий фурор среди пользователей. Так, фото в купальнике, которое она обнародовала на личной странице в инстаграме, уже успело вызвать активные обсуждения в комментариях.

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Балерина позировала во дворе своего загородного дома. Она предстала перед камерой, грациозно сидя на стуле. Возле лица звезда Национальной оперы Украины держала нежный цветок.

Екатерина изображена в нюдовом купальнике, который красиво подчеркнул ее стройную фигуру и изящные формы. Фото было сделано во время заката, что придало особой, уютной атмосферы. Роскошные волосы Кухар уложила ровно, а на лице сделала макияж в естественных оттенках, акцентировав внимание на глазах. Она в очередной раз продемонстрировала свою женственность и нежность.

"Если вас обманывают, а вы не верите, значит, вас развлекают...", – написала в публикации звезда балета.