24 Канал підготував зворушливі тости з побажанням миру й перемоги, які сьогодні лунатимуть у кожному куточку країни. Нехай ці святкові слова нагадають, що саме ми продовжуємо відстоювати і про що мріємо понад усе.

Цікаво Вже зовсім скоро настане Новий рік 2026: теплі привітання у листівках і словах

Святкові тости з побажанням миру й перемоги у Новий рік 2026

Бажаю, щоб рік Вогняного Коня приніс силу, натхнення та відвагу для здійснення найзаповітніших мрій і сміливих кроків. Бажаю Україні миру і довгоочікуваної перемоги, а в кожен дім – спокою, світла та надії.

***

Пропоную підняти келихи за те, щоб у Новому році ми вміли радіти не тільки гучним перемогам, а й тихим, маленьким моментам – з них і складається справжнє щастя. За усмішки близьких, затишок домашнього вогнища і світлі надії.

Привітання з Новим роком 2026 / Колаж LifeStyle24

***

За синє небо, за жовті поля,

За світ, у якому нема москаля!

Всі, кому налили, п'ють за Збройні сили України!

Щоб наступний Новий рік – був у радості повік!

Вип'ємо на дорогу за нашу перемогу!

***

Хай Новий рік принесе перемогу,

Мир та спокій в кожну дорогу.

Нехай здійсняться всі мрії й бажання,

А дім наповнить радість і кохання!

Привітання з Новим роком 2026 / Колаж LifeStyle24

У час, коли ми загадуємо різдвяні бажання і віримо в диво, маємо шанс створити його власноруч. Напередодні Різдва та Нового року Анастасія Зазуляк разом із редакцією LifeStyle 24 збирають кошти на бус VW T5 для 160 ОМБр. Ті, хто задонатить 200 грн і більше, автоматично стають учасниками нового iPhone 16 256GB.



А від редакції LifeStyle 24 за будь-який донат розіграємо квитки на виставу у театрі Заньковецької. Переможець сам зможе обрати дату і виставу, а також побуває на екскурсії за лаштунками. Донатьте на банку та подаруйте світлий вечір собі або рідним!



https://send.monobank.ua/jar/4XKR176NnP

***

Піднімемо келихи за те, щоб рік Червоного Вогняного Коня увірвався у наше життя стрімко, сміливо і благородно, як справжній страж світла. Нехай він принесе кожному з нас силу долати перешкоди, пристрасть до власної справи і натхнення рухатись тільки вперед!

***

Нехай цей рік подарує Україні довгоочікувану перемогу, мир і спокій на кожній нашій землі. Хай кожен наш крок наближає той день, коли ми зустрінемо світанок у вільній і безпечній країні. За новий рік, за нашу Україну, за перемогу!

Привітання з Новим роком 2026 / Колаж LifeStyle24

***

Вип'ємо перший тост за тих,

Хто приносить нам всім мир.

Другий келих підіймаю,

Бо здоров'я всім бажаю.

Третя чарка – це за друзів,

Щоб не жили вони в тузі.

Четверта суто за нашу країну,

Вільну, гарну й дуже сильну!

***

Нехай скінчиться

Ця важка дорога!

Хай у Новому році

Буде перемога!

З Новим 2025 роком!

Для написання матеріалу використані джерела: Поздравок і Побажайко.