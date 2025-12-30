Влучний тост здатен розтопити кригу в серці, об'єднати за столом різних людей і задати ритм усьому наступному року. Втім, новорічне застілля часто перетворюється на випробування для тих, кому випадає честь першим підняти келих. Як знайти ті слова, що відгукнуться кожному присутньому – розповідає 24 Канал. Наша редакція підготувала найкращі тости, щоб кожен ваш келих супроводжувався щирими сенсами, які об’єднують серця, дарують надію та надихають на нові звершення в прийдешньому році.

Не пропустіть Свято наближається: скільки днів залишилось до Нового 2026 року

Новорічні тости 2026

Нехай Новий 2026 рік принесе в наші домівки тепло, світло і довгоочікуваний душевний спокій. Нехай у серці кожного живуть сила, яка підтримує нас навіть у найважчі дні. Нехай закінчиться ця важка війна, повернеться справжнє відчуття свята, в життя увійдуть тиша, мир і просте людське щастя.

***

Давайте піднімемо келихи за головне – за час. Все повертається на своїм місця, але тільки час – єдине, що неможливо повернути. Нехай Новий рік ми проживемо не "як вийде", а так, як хочеться нам самим: з любов'ю, теплом, чесністю і повагою до себе. Вип'ємо за рік, у якому ми обиратимемо не поспіх, а сенс, не кількість, а якість. З Новим роком!

***

Хочеться, щоб у новому році кожен відчував себе у безпеці. Нехай різдвяні вогні осяють шлях до миру і перемоги. Бажаю з новими силами та щасливими відчуттями досягати нових успіхів та здійснювати свої мрії у новому році. Бережіть близьких і коханих! З Новим роком!

Тости на Новий рік 2026 / Колаж LifeStyle24

У час, коли ми загадуємо різдвяні бажання і віримо в диво, маємо шанс створити його власноруч. Напередодні Різдва та Нового року Анастасія Зазуляк разом із редакцією LifeStyle 24 збирають кошти на бус VW T5 для 160 ОМБр. Ті, хто задонатить 200 грн і більше, автоматично стають учасниками нового iPhone 16 256GB.



А від редакції LifeStyle 24 за будь-який донат розіграємо квитки на виставу у театрі Заньковецької. Переможець сам зможе обрати дату і виставу, а також побуває на екскурсії за лаштунками. Донатьте на банку та подаруйте світлий вечір собі або рідним!



https://send.monobank.ua/jar/4XKR176NnP

На який день тижня припадає Новий рік 2026?

Новий рік традиційно припадає на 1 січня. У 2026 році він відзначатиметься у четвер.

Це означає, що новорічна ніч, з 31 грудня на 1 січня, відбудеться з середи на четвер.

Для написання матеріалу використані джерела: Поздравок і Побажайко.