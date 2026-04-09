З нагоди свята наша редакція підготувала гарні привітання з Чистим четвергом у картинках, прозі й віршах. Надішліть їх своїм рідним і друзям та подаруйте їм хороший настрій.
Вітаю з Чистим четвергом! Нехай кожна крапля води принесе вам оновлення та мир. Бажаю затишку в домі, добра в серці та добробут. Нехай життя дарує лише теплі миті.
***
Зі святом чистоти душі та дому! Нехай вода Чистого четверга змиє тривоги, залишивши лише спокій і добрі думки. Бажаю оновлення не тільки в оселі, а й у серці. Хай у вашому житті завжди буде місце для щастя.
Привітання з Чистим четвергом 2026 / Колаж 24 Каналу
***
У четвер, що Чистим величають,
Я вас сердечно привітаю.
Хай береже вас ангел світлий,
З четвергом вас, з днем привітним!
***
Чую світлий благовіст,
До закінчення йде піст.
Пахнуть паски із печі,
Великодні калачі.
Всі у Чистий у Четвер
Зранку та аж дотепер
Обливаються водою
Непочатою, святою,
Щоби змити всі напасті,
На здоров'я і на щастя.
Хай молитва тихо ллється
І Господь нам усміхнеться!
***
Вітаю з днем, що несе чистоту й гармонію. Хай вода змиє все зле, а залишить лише світло в душі. Бажаю натхнення, доброти та спокою. Нехай у серці буде віра в добро.
***
У Чистий четвер бажаю вам добрих думок, ясного розуму й щирої усмішки. Хай все погане залишиться позаду. Нехай попереду буде лише світла дорога. Здоров'я, радості та душевного спокою!
***
Вітаю з Чистим четвергом!
Чистота буде кругом.
Ви традиції плекайте –
Дім і душі очищайте,
Даруйте всім тепло і ласку.
Зі святом! І смачної паски!
***
У Чистий четвер рано встану,
В небо блакитне погляну,
Серце і душу відкрию,
Личенько біле вмию.
Богу за всіх помолюся,
Від зла і бід відхрещуся,
Щастя й добра загадаю,
Великдень світлий стрічаю.
Для написання матеріалу використані джерела: Поздравок і Побажайко.