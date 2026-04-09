З нагоди свята наша редакція підготувала гарні привітання з Чистим четвергом у картинках, прозі й віршах. Надішліть їх своїм рідним і друзям та подаруйте їм хороший настрій.

Чистий четвер 2026: як привітати у картинках, прозі й віршах?

Вітаю з Чистим четвергом! Нехай кожна крапля води принесе вам оновлення та мир. Бажаю затишку в домі, добра в серці та добробут. Нехай життя дарує лише теплі миті.

Зі святом чистоти душі та дому! Нехай вода Чистого четверга змиє тривоги, залишивши лише спокій і добрі думки. Бажаю оновлення не тільки в оселі, а й у серці. Хай у вашому житті завжди буде місце для щастя.

У четвер, що Чистим величають,

Я вас сердечно привітаю.

Хай береже вас ангел світлий,

З четвергом вас, з днем привітним!

Чую світлий благовіст,

До закінчення йде піст.

Пахнуть паски із печі,

Великодні калачі.

Всі у Чистий у Четвер

Зранку та аж дотепер

Обливаються водою

Непочатою, святою,

Щоби змити всі напасті,

На здоров'я і на щастя.

Хай молитва тихо ллється

І Господь нам усміхнеться!

Вітаю з днем, що несе чистоту й гармонію. Хай вода змиє все зле, а залишить лише світло в душі. Бажаю натхнення, доброти та спокою. Нехай у серці буде віра в добро.

У Чистий четвер бажаю вам добрих думок, ясного розуму й щирої усмішки. Хай все погане залишиться позаду. Нехай попереду буде лише світла дорога. Здоров'я, радості та душевного спокою!

Вітаю з Чистим четвергом!

Чистота буде кругом.

Ви традиції плекайте –

Дім і душі очищайте,

Даруйте всім тепло і ласку.

Зі святом! І смачної паски!

У Чистий четвер рано встану,

В небо блакитне погляну,

Серце і душу відкрию,

Личенько біле вмию.

Богу за всіх помолюся,

Від зла і бід відхрещуся,

Щастя й добра загадаю,

Великдень світлий стрічаю.

Для написання матеріалу використані джерела: Поздравок і Побажайко.