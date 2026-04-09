Багато хто сприймає цей час лише як період великого прибирання в оселі. Однак головний сенс свята полягає в очищенні душі та тіла перед світлим Христовим Воскресінням, пише Православна Церква України у своєму фейсбуці.

Дивіться також Коли не можна працювати перед Великоднем 2026: це важливо знати всім вірянам

Чистий четвер – 2026: як і коли правильно купатися?

Згідно з давніми традиціями, купатися в Чистий четвер потрібно ще до сходу сонця. Вважається, що саме в ранкові години вода набуває особливої цілющої сили, здатної змити не лише фізичний бруд, а й усі накопичені образи та гріхи. Важливо зустріти перші промені сонця вже чистим, тому планувати водні процедури варто на глибоку ніч або на світанку.

Під час вмивання або купання народні звичаї радять налаштуватися на позитив і щиро молитися, просячи у Бога здоров'я та внутрішнього спокою.

Існує також цікавий ритуал, який допомагає зберегти красу та захищає від лихого ока протягом усього року. Для цього варто покласти у воду для вмивання обличчя срібну монету або ложку. А під час купання варто уявляти, як вода забирає всю втому та негативну енергію, даруючи легкість і світлі думки.

Чистий четвер 2026 – як правильно купатись

Що ще заведено робити у Чистий четвер?