З нагоди наближення Нового року 2026 24 Канал зібрав найкращі варіанти новорічних привітань у листівках, прозі й віршах. Обирайте те, що підходить саме вам, та подаруйте гарний настрій найближчим.

Цікаво Вогняний Кінь буде у захваті: у яких кольорах прикрашати ялинку на Новий рік 2026

Привітання з Новим роком 2026: картинки, листівки, проза й вірші

Вітаю з Новим роком! Хай він принесе океан позитиву, хвилі успіху та цілий світ приємних вражень. Бажаю, щоб здоров'я не підводило, друзі не забували, а життя тішило щодня новими можливостями, натхненням і гармонією.

***

Вітаю з Новим роком! Бажаю вам світлого майбутнього без турбот та переживань. Нехай у вашому домі панує затишок, у серці живе любов, у душі цвіте надія. Бажаю здоров'я вам та вашим близьким, достатку та добробуту, везіння в усіх справах. І нехай новий рік подарує безліч щасливих моментів, яскравих емоцій та приємних сюрпризів!

Привітання з Новим роком 2025 / Колаж LifeStyle24

***

З Новим роком, з новим щастям!

Хай цей рік для вас удасться.

На роботі хай шанують,

Часто премії дарують.

Вдома люблять, обіймають,

За дрібниці хай не лають.

Буде хай чудовий настрій.

З Новим роком, з новим щастям!

***

З Новим роком вас вітаю

І у рік Новий бажаю

Щастя й радості довкола,

Щоб усе було чудово!

Хай пухнастий білий сніг

Грошей сипле на поріг,

Хай веселим рік цей плине,

Та здоров'я не покине!

Привітання з Новим роком 2025 / Колаж LifeStyle24

У час, коли ми загадуємо різдвяні бажання і віримо в диво, маємо шанс створити його власноруч. Напередодні Різдва та Нового року Анастасія Зазуляк разом із редакцією LifeStyle 24 збирають кошти на бус VW T5 для 160 ОМБр. Ті, хто задонатить 200 грн і більше, автоматично стають учасниками нового iPhone 16 256GB.



А від редакції LifeStyle 24 за будь-який донат розіграємо квитки на виставу у театрі Заньковецької. Переможець сам зможе обрати дату і виставу, а також побуває на екскурсії за лаштунками. Донатьте на банку та подаруйте світлий вечір собі або рідним!



https://send.monobank.ua/jar/4XKR176NnP

***

Вітаю з Новим роком щиро. Нехай він наповнить ваші дні ароматом мандаринок і звуком улюбленої музики. Бажаю, щоб кожен місяць дарував нову причину для святкування, кожна зустріч залишала теплий слід, а кожне бажання знаходило шлях до виконання. Нехай здоров'я дозволяє танцювати до ранку, кишені не знають порожнечі, а душа співає від дрібниць.

***

Вітаю з Новим роком! Бажаю, щоб кожна ваша мрія знайшла свій шлях до втілення. Нехай робота приносить задоволення та гідну винагороду, родина дарує тепло та підтримку, друзі радують своєю присутністю. Бажаю вам міцного здоров'я без застережень, щастя без меж, кохання без сумнівів. Також бажаю вдачі у всіх справах, розуміння від близьких, поваги від оточення. І нехай попереду чекають тільки добрі звістки та приємні несподіванки!

Привітання з Новим роком 2025 / Колаж LifeStyle24

***

Хай рік Новий дає надій,

Здоров'я, виповнення мрій,

Прибутків вам, автівку, дім

І море щастя в домі тім,

Тепла та ніжності в родині

Та миру в нашій Україні!

***

З Новим роком вас вітаю.

Миру й злагоди бажаю.

Хай цей рік у вашу хату

Принесе велику вдачу.

Щоб ніколи не хворіли,

А в душі щоб молоділи.

Щоб було у вашім домі

Повно радості й любові.

Чого ще вам побажати?

Звісно, радості багато,

Рідних щирих усмішок,

У домі, щоб був затишок.

Для написання матеріалу використані джерела: Поздравок і Побажайко.