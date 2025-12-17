Щоб задобрити Червоного Вогняного Коня та залучити удачу, варто відмовитися від скромності на користь розкоші та блиску. Про те, якого кольору вішати іграшки на ялинку – розповідає 24 Канал з посиланням на ChineseNewYear.

Не пропустіть Їх не любить Червоний Вогняний Кінь: в яких кольорах не варто зустрічати Новий рік 2026

Якими кольорами можна прикрашати ялинку на Новий рік 2026?

Головну роль на новорічній ялинці мають відігравати червоний та насичений бордовий кольори. Ці відтінки найкраще поєднувати з золотим і жовтим, які символізують сонце та багатство. Річ у тім, що саме цей тандем відповідає енергетиці Вогняного Коня.

Якщо ж ви прагнете додати ялинці аристократичного шарму та загадковості, то чудовим вибором стане глибокий фіолетовий або пурпуровий кольори у поєднанні з мідними акцентами. Також дозволяються теплі помаранчеві й теракотові тони, що додають затишку.

Водночас особливу увагу варто приділити матеріалам та освітленню. Шляхетна тварина не терпить дешевизни, тому пластикові прикраси краще замінити на вишукане скло, кришталь, натуральне дерево або декор з оксамиту.

Також гірлянд має бути багато, але обирати слід виключно тепле жовте світло, яке імітує відблиски живого вогню, зазначає видання Martha Stewart.

Як прикрасити ялинку на Новий рік 2026 / Фото Freepik

Які іграшки не можна вішати на ялинку у 2026 році?