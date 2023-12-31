До 2024 року залишились лічені години: підбірка дивовижних привітань у віршах та прозі

Тривають останні приготування до святкування Нового року. Гості вже приходять до хати, страви доварюються, а подарунки з'являються під ялинкою. Люди майже готові зустрічати 2024 рік.

Однак не у всіх українців є святковий настрій. Адже цей Новий рік також зустрічаємо у час війни. Як би важко не було, намагайтеся зберігати вогник надії та любові у своєму серці. Незабаром добро таки переможе зло.

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Редакція 24 Каналу приєднується до всіх теплих побажань та вітає вас прийдешнім Новим роком. З нагоди свята публікуємо добірку красивих привітань у прозі та віршах.

Новий 2024 рік: привітання у віршах

Новий рік — сімейне свято,

Об’єднав всіх за столом.

І ялинка в кожній хаті,

Сніг лапатий за вікном...



В цій чудовій атмосфері,

Сміх веселий де дзвенить,

Рік наступний я бажаю

Весь без залишку прожити!



Поруч будуть хай найближчі,

Омине печаль і сум.

І везіння в кожній сфері,

Найсвітліших, гарних дум!

***

Владу в руки взяв Дракон

Й встановив такий закон:

В Новий рік всім веселитись

І ніколи не сваритись.

Будьте кожен гарним й сильним,

На роботі – чемним й пильним.

А іще я побажаю:

Щастя й успіхів без краю,

Хай минають грип, застуда,

Хай в родині згода буде.

Щоб зросла в вас зарплатня,

Щоб міцніли ви щодня!

Січень двері відкриває –

З Новим роком вас вітаю!

***

З Новим роком вас вітаю.

Миру й злагоди бажаю.

Хай цей рік у вашу хату

Принесе велику вдачу.



Щоб ніколи не хворіли,

А в душі, щоб молоділи.

Щоб було у вашім домі

Повно радості й любові.



Чого ще вам побажати?

Звісно, радості багато,

Рідних щирих посмішок,

В домі, щоб був затишок.

До Нового року – лічені години / Фото "Побажайко"

До Нового року – лічені години / Фото Telegraf

***

У жінок хай будуть шубки,

Мерседес — чоловікам,

Мрії, щоб збувались хутко,

Щоб вночі сіяли зорі.

Щоб робота не втомила,

Зарплатня була мільйон,

Та серця завжди бриніли

Із любов’ю в унісон!

***

З Новим роком шлю вітання

І бажаю в гарну мить

Успіху, добра, натхнення,

Тільки в мирі, в щасті жити.

Хай цвіте казково доля,

Рік удачу принесе.

Нехай збудуться всі мрії,

Буде хай найкращим все.

***

Бажаю миру і добра,

Любові та душевного тепла!

Нехай прийдешній Новий рік

Дарує щастя та любові вам безлік!

Хай Новий рік відкриє двері

У світ надій, турботи, віри.

І все хороше розпочнеться!

Удача хай вам посміхнеться!

Новий 2024 рік: привітання у прозі

Вітаю з Новим роком! Бажаю, щоб усе лихе залишилося у минулому. Бажаю, щоб попереду чекали тільки чудові та радісні події. Також бажаю миру, злагоди, здоров’я, процвітання, кохання, везіння, життєвого комфорту та казкового настрою. І нехай Новий рік буде багатим на бажані подарунки та міцні обійми дорогих людей.

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Вітаю з Новим роком! Бажаю домашнього затишку, чудового настрою, яскравої мрії, доброї надії, життєвого достатку, щирої радості та вірної любові. Бажаю, щоб Новий рік приніс багато зустрічей з друзями, багато веселощів, багато подорожей, багато приємних турбот. І нехай твоє серце переповнює щастя!

До Нового року – лічені години / Фото rodzunka.com.ua

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Новорічне бажання моє просте: міцного здоров’я, щастя без меж, добробуту та Божого благословення. Нехай Новий рік принесе Україні мир та процвітання. Усі труднощі та страждання залишайте у минулому. Нехай перед вами буде чиста дорога до світлого майбутнього.

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З Новим роком! З новим щастям! Нехай 2024 рік подарує букет яскравих емоцій і вражень. Нехай рік буде насиченим поїздками, цікавими заходами та подарує спілкування з приємними людьми.

До Нового року – лічені години / Фото Pinterest

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До тебе в будинок поспішає новорічне диво. Приготуйся зустрічати його радісною усмішкою, смачними стравами та приголомшливим образом. З прийдешнім! Нехай свято принесе щастя!

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З Новим роком! Нехай він подарує вам найбажаніші подарунки, принесе багато радісних подій, зустрічей і здійснить усі мрії. Бажаю, щоб навіть в зимову холоднечу ваше серце горіло любов’ю, сили додавалися, а успішними були усі справи та проєкти. Нехай дзвін келихів покладе початок новому, щасливому періоду у вашому житті!