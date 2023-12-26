Нещодавно, 25 грудня, українці відзначили Різдво. Зміна дати пов'язана з тим, що 1 вересня 2023 року УПЦ та УГКЦ перейшли на новоюліанський календар. Однак вихідного у цей день не було. А чи будуть люди відпочивати 1 січня, знає 24 Канал.

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Чи буде вихідний 1 січня

Вже другий рік в Україні триває воєнний стан, адже 24 лютого 2022 року Росія оголосила повномасштабне вторгнення у нашу країну. Згідно з правилами, 1 січня 2024 року буде робочим днем. Тож деякі українці не зможуть повноцінно відпочити після новорічної ночі. Однак приватному бізнесу дозволено зробити вихідний для своїх працівників.

Важливо зазначити, що воєнний стан вимагає скасувати всі святкові дні.

Попри все, українці на другий рік повномасштабної війни вже навчилися пристосовуватися до обмежень, які існують. Тому 31 грудня можна добре відпочити, а от 2024 рік, який стартує в понеділок, розпочати продуктивно. Адже зараз як ніколи важливо допомагати українським захисникам та захисницям і підтримувати державу.

З прийдешнім Новим роком! Спокійних свят!